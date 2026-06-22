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События

Скрывавшегося в Турции интернет-мошенника вернули в Казахстан

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 09:50 Фото: pexels
19 июня 2026 года из Турции в Казахстан депортировали мужчину, находившегося в международном розыске по подозрению в совершении ряда мошенничеств. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления Министерства внутренних дел РК.

Согласно информации ведомства, разыскиваемый был задержан в городе Самсун по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана.

По данным следствия, в период с сентября по декабрь 2024 года подозреваемый, используя информационные системы и аккаунт в социальной сети Instagram, путем обмана завладел денежными средствами двух жителей Атырау на общую сумму более 3 млн тенге.

Теперь подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы.

Несколько дней ранее, 20 июня 2026 года, из Кыргызстана экстрадировали казахстанку для приведения в исполнение приговора суда 16-летней давности, которым она была осуждена за совершение контрабанды и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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