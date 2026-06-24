Преимущество автолизинга для казахстанцев: как и когда покупать машину с выгодой

Автомобильный рынок Казахстана развивается стремительными темпами практически во всех сегментах отрасли: увеличиваются объемы производства, расширяется дилерская сеть, становится популярным автокредитование, растут продажи, сообщает Zakon.kz.

Аналитики Ranking.kz отмечают, что в конце 2025 года на рынке стартовала пилотная программа автолизинга для физических лиц. По результатам выдачи определены некоторые препятствия для ее полного запуска. Замечания уже проработаны и внесены в виде изменений в Закон от 5 июля 2000 года "О финансовом лизинге".

Параллельно проводится интеграция сервисов в части пользования платными дорогами. После вступления законодательных изменений ожидается, что программа станет драйвером для обновления автопарка Казахстана и будет доступной гражданам.

"Лизинг автомобилей существует в стране на протяжении долгих лет, однако он распространялся исключительно на юридические лица. Теперь он может быть доступен и физическим лицам, что весьма популярно в мировой практике", – отмечают аналитики.

Лизинг авто – простыми словами

Лизинг – это долгосрочная аренда автомобиля с возможностью его последующего выкупа.

При покупке машины в кредит человек сразу становится его собственником, а банк лишь предоставляет деньги на его приобретение. Автомобиль выступает залогом по кредиту до полного погашения задолженности.

А при лизинге авто приобретает лизинговая компания и остается его собственником на протяжении всего срока договора. Клиент получает право пользоваться автомобилем, регулярно выплачивает фиксированные платежи. По окончании договора он может выкупить автомобиль по заранее определенной остаточной стоимости либо вернуть его лизинговой компании и оформить новый договор на другое транспортное средство.

В чем отличие лизинга от автокредита

На первый взгляд, оба способа похожи: клиент получает автомобиль сразу, а оплачивает его постепенно. Однако различия между ними принципиальны.

При автокредитовании основная цель – приобрести машину в собственность. После полного погашения кредита никаких дополнительных действий не требуется: машина уже принадлежит владельцу. При этом на протяжении всего срока выполнения обязательств перед банком автомобиль находится в залоге в качестве обеспечения займа.

Преимущество лизинга в возможности пользоваться автомобилем в течение определенного срока, когда он действительно необходим, имея выбор дальнейших действий по завершении договора. Если водитель хочет оставить машину себе, порядок выкупа оговаривается с лизингодателем.

"Лизинг не является универсальной заменой кредиту – это два отдельных продукта, с разными целями. Для человека, который планирует купить автомобиль на долгие годы и пользоваться им 10 и более лет, классический автокредит зачастую остается более привычным и понятным инструментом", – подчеркивают эксперты.

Поскольку собственником автомобиля остается лизинговая компания, требования к пользователю могут отличаться от банковского кредитования. В мировой практике это нередко позволяет более гибко подходить к оценке платежеспособности клиента.

Почему лизинг набирает популярность

За последние десятилетия рынок автомобильного лизинга вырос практически во всех развитых странах. Во многих европейских государствах, а также в Северной Америке значительная часть новых автомобилей приобретается именно через лизинговые программы.

"В настоящее время через автомобильный лизинг в мире приобретается около 35% новых автомобилей, что говорит о высоком доверии и популярности продукта. Лизинг предоставляет доступ к транспортным средствам без необходимости владения ими, что снижает первоначальные затраты на 40-60% по сравнению с прямой покупкой. Около 74% выбора падает на легковые авто. Самое удобное: машины в лизинге часто обновляют, практически каждые 3-4 года", – приводится в данных.

По оценкам международных аналитических агентств, мировой рынок автомобильного лизинга в 2024 году оценивался почти в 400 млрд долларов, а количество действующих договоров лизинга превышает 48 млн долларов. К 2029 году прогнозируется, что рынок достигнет более 520 млрд долларов, а количество действующих договоров увеличится до 56 млн долларов.

Пример США

Соединенные Штаты занимают около 29% мирового рынка автомобильного лизинга, являясь крупнейшим национальным рынком. Здесь почти каждый третий новый легковой автомобиль приобретается в лизинг, а не в прямую собственность.

"Потребительский лизинг доминирует с долей около 62%, тогда как корпоративный сегмент составляет 38%. Анализ отрасли автомобильного лизинга показывает, что наиболее распространенными являются сроки договоров 24-36 месяцев, на которые приходится более 70% всех активных контрактов. Высокая степень проникновения дилерских сетей, развитые практики управления остаточной стоимостью и высокая частота обновления автомобилей обеспечивают устойчивую рыночную активность. Кроме того, более 55% регистраций автомобилей премиум-класса в США приходится на лизинговые схемы, что дополнительно укрепляет лидерство страны по объему рынка автомобильного лизинга", – пояснили исследователи.

В отдельных регионах лидерство на рынке распределилось следующим образом:

в Европе – Германия и Великобритания;

в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Китай и Япония.

Кейс США: автомобиль каждые три года без забот о перепродаже

В США типичный договор заключается примерно на 36 месяцев с установленным лимитом годового пробега (например, 12-15 тыс. миль). Клиент вносит первоначальный платеж (иногда он вовсе отсутствует), после чего ежемесячно оплачивает пользование автомобилем. По окончании срока договора у него есть три варианта:

выкупить автомобиль по заранее определенной остаточной стоимости;

вернуть автомобиль лизинговой компании;

сразу оформить новый договор на другую модель.

В чем преимущество?

Основная выгода в американской модели заключается в том, что владелец практически не сталкивается с проблемой продажи автомобиля на вторичном рынке. Все риски, связанные с изменением его рыночной стоимости, в значительной степени берет на себя лизинговая компания. Поэтому многие американцы фактически ездят на новом автомобиле каждые 2-3 года, не занимаясь его дальнейшей реализацией.

Кейс Европы: автомобиль как подписка с фиксированными расходами

Во многих странах Европы лизинг постепенно превратился не просто в способ финансирования автомобиля, а в комплексную услугу.

Например, в Германии, Нидерландах и Великобритании широко распространены договоры, в которых ежемесячный платеж включает не только пользование автомобилем, но и страхование, плановое техническое обслуживание, помощь на дороге, а иногда даже сезонную замену шин.

"Клиент фактически получает автомобиль "под ключ": ему остается лишь оплачивать топливо или электроэнергию и соблюдать условия договора. После окончания срока лизинга автомобиль возвращается компании, а клиент может сразу выбрать новую модель", – говорят аналитики.

Европейская модель делает владение автомобилем максимально предсказуемым. Большинство расходов заранее объединены в один ежемесячный платеж, что избавляет владельца от крупных непредвиденных затрат и позволяет точно планировать бюджет. Именно поэтому лизинг особенно популярен среди людей, которые предпочитают регулярно обновлять автомобиль и ценят удобство больше, чем право собственности.

Причины востребованности лизинга

Меняется отношение людей к владению автомобилем. Все больше потребителей рассматривают машину как сервис или средство передвижения, а не как долгосрочный актив. Аналогичная трансформация уже произошла во многих других сферах – от подписок на цифровые сервисы до аренды жилья.

Немаловажно быстрое обновление автомобильных технологий. Современные автомобили становятся более технологичными, появляются новые системы безопасности, мультимедийные решения, электрические и гибридные модели. Многие автовладельцы предпочитают менять автомобиль каждые 3-5 лет, не дожидаясь его морального устаревания.

Лизинг позволяет реализовать именно такую модель потребления без необходимости каждый раз самостоятельно продавать прежний автомобиль.

К тому же во многих странах в лизинговые платежи могут включаться дополнительные сервисы – техническое обслуживание, страхование, сезонная замена шин, помощь на дороге и другие услуги. Благодаря этому расходы становятся более прогнозируемыми, а процесс эксплуатации автомобиля – значительно качественнее и проще.

Повторный запуск программы лизинга для физических лиц в Казахстане

Попытка внедрения лизинга для физлиц в Казахстане была реализована в пилотном формате. В настоящее время ситуация развивается: Сенат Парламента Республики Казахстан рассмотрел и одобрил поправки в Закон "О финансовом лизинге". Предлагаемые изменения существенно расширяют возможности рынка и делают лизинг более доступным и привлекательным для физических лиц. С полным текстом нововведений можно ознакомиться на официальном сайте.

"В случае принятия поправок рынок лизинга для населения фактически получит второе дыхание. При этом ожидается, что новая модель будет более устойчивой и востребованной, учитывая устранение прежних ограничений и накопленный регуляторный опыт. Дополнительным фактором в пользу развития выступает уже сформированная база лизинга в сегменте юридических лиц. Этот рынок хорошо известен в стране и демонстрирует уверенный рост, что подтверждает работоспособность самой модели и наличие отлаженных финансовых и институциональных механизмов", – считают аналитики.

За последние годы общий рынок лизинга в целом для бизнеса развивается высокими темпами. К концу 2025 года лизинговый портфель по финансовому лизингу достиг рекордных 3,4 трлн тенге, увеличившись за год на 36%. За последние пять лет объем портфеля вырос почти в четыре раза. В сегменте операционного лизинга объемы пока существенно ниже, однако динамика также остается высокой: к концу 2025 года портфель вырос на 28% и достиг 26 млрд тенге, а за 10 лет увеличился более чем в шесть раз.

"Устойчивый рост лизинга в сегменте юридических лиц показывает, что в Казахстане уже сформированы необходимые рыночные механизмы. Это создает прочную основу и значительный потенциал для дальнейшего развития лизинга уже в сегменте физических лиц", – отмечает издание.

Кого может заинтересовать лизинг

Несмотря на большой круг потенциальных пользователей, лизинг подходит далеко не всем. Этот инструмент рассчитан на определенные жизненные сценарии.

"Он может быть интересен людям, которые регулярно меняют автомобили и предпочитают ездить на относительно новых моделях. Вместо самостоятельной продажи автомобиля и поиска нового достаточно завершить один договор и оформить следующий. Еще один возможный сценарий – использование автомобиля нерезидентами Казахстана, которым получение классического автокредита может быть затруднено. При наличии соответствующих условий со стороны лизинговой компании такой инструмент способен расширить доступ к автомобилю и для этой категории пользователей", – пояснили эксперты.

В то же время для покупателей, которые рассчитывают один раз приобрести автомобиль и эксплуатировать его долгие годы, преимущества лизинга могут быть менее очевидными.

Конкуренция автокредитованию?

Эксперты отмечают, что появление автомобильного лизинга для физических лиц в Казахстане вовсе не означает, что автокредиты утратят свою актуальность. Скорее, наоборот, – на рынке появится дополнительный финансовый инструмент, ориентированный на иной стиль потребления. Это расширит выбор для граждан и в целом повысит доступность автомобилей.

Если автокредит в первую очередь направлен на приобретение автомобиля в собственность, то лизинг предлагает более гибкую модель пользования транспортом. Для одних по-прежнему приоритетом останется владение машиной, для других – возможность регулярно обновлять автомобиль, заранее понимать фиксированные ежемесячные платежи и не заниматься последующей перепродажей.

В этой модели на первый план выходят мобильность и регулярное обновление автопарка с учетом актуальных потребностей. Особенно заметно это может отразиться на сегменте премиальных автомобилей, как это уже происходит в развитых странах. Кроме того, лизинг способен расширить доступ к автомобилям для иностранцев, для которых автокредитование зачастую ограничено или недоступно. Это повышает уровень доступности автопарка для туристов, цифровых кочевников и иностранных специалистов, работающих и инвестирующих в страну, делая рынок более открытым и привлекательным.

Именно поэтому в большинстве развитых стран автокредитование и лизинг существуют параллельно, не конкурируя напрямую, а дополняя друг друга и предлагая разные решения для различных жизненных сценариев.