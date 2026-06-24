#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
События

Родственница троих погибших на трассе Алматы – Хоргос сделала скандальное заявление о водителе Haval

ДТП в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 14:42 Фото: Threads/gulzzane
Родственница семьи, погибшей в страшной аварии на трассе Алматы – Шелек – Хоргос, раскрыла некоторые подробности случившегося, сообщает Zakon.kz.

В Threads Gulzzane Turdiyeva написала, что в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погибли ее сестра, ее муж и их дочь.

"Целых три жизни из одной семьи. Вчера, 23 июня, на трассе Алматы – Хоргос моя сестра, ее муж, дети и внучка (10 месяцев) ехали на своей машине, не подозревая, что скоро в них врежется машина. За рулем которой был человек с алкогольным опьянением, человек в погонах. Секунды и наша жизнь разделилась на до и после и забрала целую семью. Двое детей и внучка выжили и остались сиротами. На данный момент с множественными переломами находятся в больнице", – пишет женщина.

Ее сестре и ее мужу было 40 лет, их дочке было 20 лет. У нее остался 10 месячный ребенок.

"Я прошу только одного, чтобы следствие не замяли, как это бывает и люди уже, к сожалению, привыкли. Так не должно быть! Виновники должны быть наказаны... ...Пусть каждый, кто сидел в машине ответит за произошедшее. А один из них просто сбежал. Водитель виновник пришел сам в больницу через несколько часов и симулировал тяжелое состояние. Что зафиксировано по видеокамерам больницы. Полицейские покрывают его", – утверждает Gulzzane Turdiyeva.
пост про смертельное ДТП в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 14:42

Фото: threads/gulzzane

В Департаменте полиции Алматинской области это ДТП комментировали, указав, что виновный водитель взят под стражу. Относительно того, действительно ли он носит погоны и был в состоянии алкогольного опьянения в ведомстве не ответили.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
пожар
00:37, 15 июня 2024
Прицеп грузовой машины вспыхнул на трассе Алматы – Хоргос
Трое погибли в ДТП на трассе Кызылорда-Павлодар
22:23, 28 августа 2023
Трое погибли в ДТП на трассе Кызылорда – Павлодар
Микроавтобус перевернулся в Алматинской области, есть погибшие
09:05, 12 июня 2024
Микроавтобус перевернулся на трассе Алматы – Хоргос: погибли четыре человека
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Аблайхан Жусупов и Торехан Сабырхан
14:27, Сегодня
Жусупов и Торехан Сабырхан: как конкуренция между двумя звёздами бокса влияет на Аблайхана
В России недоумевают назначению Каннаваро после разгрома
14:17, Сегодня
Российский сайт раскритиковал Узбекистан за приглашение итальянца Фабио Каннаваро
Сборная Узбекистана на чемпоинате мира
13:57, Сегодня
"Ощущение несправедливости к Кападзе": эксперт после второго поражения Узбекистана на ЧМ
ИИ о шансах Бублика на &quot;Уимблдоне&quot;
13:43, Сегодня
Opta Analyst оценила вероятность победы Александра Бублика на "Уимблдоне-2026"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: