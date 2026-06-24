Родственница троих погибших на трассе Алматы – Хоргос сделала скандальное заявление о водителе Haval

Родственница семьи, погибшей в страшной аварии на трассе Алматы – Шелек – Хоргос, раскрыла некоторые подробности случившегося, сообщает Zakon.kz.

В Threads Gulzzane Turdiyeva написала, что в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погибли ее сестра, ее муж и их дочь.

"Целых три жизни из одной семьи. Вчера, 23 июня, на трассе Алматы – Хоргос моя сестра, ее муж, дети и внучка (10 месяцев) ехали на своей машине, не подозревая, что скоро в них врежется машина. За рулем которой был человек с алкогольным опьянением, человек в погонах. Секунды и наша жизнь разделилась на до и после и забрала целую семью. Двое детей и внучка выжили и остались сиротами. На данный момент с множественными переломами находятся в больнице", – пишет женщина.

Ее сестре и ее мужу было 40 лет, их дочке было 20 лет. У нее остался 10 месячный ребенок.

"Я прошу только одного, чтобы следствие не замяли, как это бывает и люди уже, к сожалению, привыкли. Так не должно быть! Виновники должны быть наказаны... ...Пусть каждый, кто сидел в машине ответит за произошедшее. А один из них просто сбежал. Водитель виновник пришел сам в больницу через несколько часов и симулировал тяжелое состояние. Что зафиксировано по видеокамерам больницы. Полицейские покрывают его", – утверждает Gulzzane Turdiyeva.

В Департаменте полиции Алматинской области это ДТП комментировали, указав, что виновный водитель взят под стражу. Относительно того, действительно ли он носит погоны и был в состоянии алкогольного опьянения в ведомстве не ответили.