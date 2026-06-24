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События

Берик Асылов отметил успех казахстанской сборной на чемпионате мира в Германии

спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 18:59 Фото: Казахстанская национальная федерация спортивной стрельбы
Генеральный прокурор РК, президент Казахстанской национальной федерации спортивной стрельбы Берик Асылов поздравил казахстанских спортсменов с успешным выступлением на чемпионате мира среди юниоров по спортивной стрельбе, проходящем в городе Зуль (Германия), сообщает Zakon.kz.

Высоких результатов на мировом первенстве добились представители национальной сборной Казахстана, завоевавшие золотые и серебряные медали в личных и командных дисциплинах.

Чемпионкой мира в упражнении "25m Standard Pistol" среди девушек стала Асылым Жакия из Астаны. Еще одну золотую награду национальной команде принесло выступление женской сборной в упражнении "Трап", где победу одержали Милана Папчихина, Элеонора Ибрагимова и Мария Горун. Элеонора Ибрагимова также завоевала серебряную медаль в личном зачете в упражнении "Трап", а Ринат Казаченко из Шымкента стал серебряным призером в упражнении "50m Rifle 3 Positions" среди юниоров.

спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 18:59

Фото: Казахстанская национальная федерация спортивной стрельбы

Берик Асылов отметил, что успех молодых спортсменов является результатом их упорного труда, профессионализма тренерского состава и системной работы по развитию спортивной стрельбы в стране. Он выразил благодарность спортсменам за достойное представление Казахстана на мировой арене и пожелал им новых ярких побед и высоких достижений.

спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 18:59

Фото: Казахстанская национальная федерация спортивной стрельбы

Чемпионат мира среди юниоров по спортивной стрельбе проходит в Германии с 16 по 26 июня. В соревнованиях принимают участие 778 спортсменов из 63 стран мира. Честь Казахстана защищают 26 сильнейших стрелков страны.

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Айсулу Омарова
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