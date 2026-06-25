Авиацию США хотят задействовать в борьбе с паводками в Казахстане

Проблему весенних паводков в Казахстане хотят решать с привлечением передовых авиационных технологий из США, которые способны "видеть" запасы воды в снегах с высоты птичьего полета, сообщает Zakon.kz.

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов встретился с представителями двух американских компаний, специализирующихся на авиационном мониторинге снежного покрова.

"Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере мониторинга снежного покрова, прогнозирования весеннего стока и раннего предупреждения паводковых рисков", – рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации 25 июня 2026 года.

Особое внимание уделили возможностям применения современных авиационных технологий для сбора данных по бассейнам рек, подготовки картографических материалов и аналитических отчетов, а также интеграции полученной информации в существующие модели и информационные системы министерства.

По итогам обсуждения стороны приняли решение поэтапно реализовать программу – с постепенным наращиванием масштаба и ориентацией на долгосрочные задачи Казахстана в сфере управления водными ресурсами.

На первом этапе работа сосредоточится на бассейне реки Жабай. Здесь с помощью авиационных технологий будут проводить высокоточные измерения снежного покрова, а полученные данные встраивать в существующие модели и системы министерства.

"Это позволит отработать методологию, подготовить отечественных специалистов и оценить целесообразность расширения программы на другие регионы", – отметили в ведомстве.

На следующих этапах деятельность по мониторингу и прогнозированию будет распространена на дополнительные приоритетные водосборные бассейны и регионы для дальнейшего повышения качества моделей, интеграции данных и развития совместного технического потенциала.

Долгосрочная перспектива предусматривает масштабирование этих возможностей на всю территорию Казахстана с целью комплексного управления водными ресурсами, снижения паводковых рисков, эксплуатации водохранилищ и повышения климатической устойчивости.

"Для Казахстана важно иметь не только современные данные, но и практический инструмент, позволяющий заблаговременно принимать управленческие решения, снижать риски паводков и обеспечивать защиту населения, инфраструктуры и сельского хозяйства", – отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить переговоры по поэтапной программе и следующим шагам возможной реализации на территории Казахстана.

11 июня сообщалось, что в Казахстане совместно с французскими партнерами разрабатывают мастер-план сохранения экосистемы озера Балхаш.