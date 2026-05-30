Общество

Минздрав зафиксировал неожиданную динамику: что изменилось

Министерство здравоохранения РК, МЗ РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 21:50 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Казахстане зафиксировано резкое снижение показателей материнской смертности. По итогам первого квартала 2026 года этот индикатор сократился сразу на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Zakon.kz.

Об этом 30 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. По озвученной информации, показатель материнской смертности по итогам трех месяцев 2026 года составил 6,8 на 100 тысяч живорождений против 12,0 годом ранее.

Младенческая смертность снизилась с 5,92 до 5,56 на 1000 родившихся живыми.

"Положительная динамика по охране здоровья матерей достигнута за счет принятых системных мер. Это увеличение раннего охвата наблюдением беременных – до 77,6%, рост охвата прегравидарной подготовкой – до 54,5% женщин фертильного возраста", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане некоторые лекарственные препараты будут регистрировать всего за 15 дней – речь о жизненно важных лекарствах.

