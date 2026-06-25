"Даже свиньи летают" и "Беш на богатом?": как казахстанцы отреагировали на прилет 167 необычных пассажиров
Фото: Instagram/karagandy_airport
Необычный рейс прибыл в Караганду на днях и вызвал удивление и шутки казахстанцев, сообщает Zakon.kz.
На странице в Instagram аэропорта Караганды появилось видео с прибытием рейса из Дании, пассажирами которого были не люди.
"Не каждый день на борту встречаются такие пассажиры. Самолет авиакомпании ASL Airlines доставил в Караганду сразу 167 животных из Дании: 32 бизона и 135 племенных свиней. За такими перевозками стоит большая работа: подготовка, контроль условий и точная координация на каждом этапе", – говорится в описании к видео.
Местный канал surok.krg выяснил, что далее прибывших питомцев доставят в Акмолинскую область, где они станут частью инвестиционного проекта по развитию животноводства.
Казахстанцы отреагировали на эту новость с удивлением и юмором:
- Когда братья наши меньшие летают бизнес-классом, а ты просто молча завидуешь.
- Даже свиньи летают, а я нет.
- У нас что, своих хрюшек нет?
- А свиньи зачем?
- Ковчег.
- Бизнес-класс для животных.
- Поперло облегчение визового режима с Европой.
- Прям Ноев ковчег.
- Харамный рейс.
- Беш из бизонов – это что-то на богатом?
16 июня сотрудники британского аэропорта нашли в стойке шасси пассажирского самолета Air Arabia тело мужчины.
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