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События

"Даже свиньи летают" и "Беш на богатом?": как казахстанцы отреагировали на прилет 167 необычных пассажиров

привезенный в Казахстан из Дании бизон, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 10:35 Фото: Instagram/karagandy_airport
Необычный рейс прибыл в Караганду на днях и вызвал удивление и шутки казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram аэропорта Караганды появилось видео с прибытием рейса из Дании, пассажирами которого были не люди.

"Не каждый день на борту встречаются такие пассажиры. Самолет авиакомпании ASL Airlines доставил в Караганду сразу 167 животных из Дании: 32 бизона и 135 племенных свиней. За такими перевозками стоит большая работа: подготовка, контроль условий и точная координация на каждом этапе", – говорится в описании к видео.

Местный канал surok.krg выяснил, что далее прибывших питомцев доставят в Акмолинскую область, где они станут частью инвестиционного проекта по развитию животноводства.

Казахстанцы отреагировали на эту новость с удивлением и юмором:

  • Когда братья наши меньшие летают бизнес-классом, а ты просто молча завидуешь.
  • Даже свиньи летают, а я нет.
  • У нас что, своих хрюшек нет?
  • А свиньи зачем?
  • Ковчег.
  • Бизнес-класс для животных.
  • Поперло облегчение визового режима с Европой.
  • Прям Ноев ковчег.
  • Харамный рейс.
  • Беш из бизонов это что-то на богатом?

16 июня сотрудники британского аэропорта нашли в стойке шасси пассажирского самолета Air Arabia тело мужчины.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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