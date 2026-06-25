"Даже свиньи летают" и "Беш на богатом?": как казахстанцы отреагировали на прилет 167 необычных пассажиров

Необычный рейс прибыл в Караганду на днях и вызвал удивление и шутки казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram аэропорта Караганды появилось видео с прибытием рейса из Дании, пассажирами которого были не люди.

"Не каждый день на борту встречаются такие пассажиры. Самолет авиакомпании ASL Airlines доставил в Караганду сразу 167 животных из Дании: 32 бизона и 135 племенных свиней. За такими перевозками стоит большая работа: подготовка, контроль условий и точная координация на каждом этапе", – говорится в описании к видео.

Местный канал surok.krg выяснил, что далее прибывших питомцев доставят в Акмолинскую область, где они станут частью инвестиционного проекта по развитию животноводства.

Казахстанцы отреагировали на эту новость с удивлением и юмором:

Когда братья наши меньшие летают бизнес-классом, а ты просто молча завидуешь.

Даже свиньи летают, а я нет.

У нас что, своих хрюшек нет?

А свиньи зачем?

Ковчег.

Бизнес-класс для животных.

Поперло облегчение визового режима с Европой.

Прям Ноев ковчег.

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