Прощайте, очереди в спецЦОНах: революционную услугу для автовладельцев запустили в Казахстане

Казахстанцам теперь не нужно повторно посещать специализированные центры обслуживания населения (спецЦОН), чтобы забрать готовые водительские удостоверения, техпаспорт или госномера для автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Готовые документы теперь могут вам доставить. Об этом 25 июня 2026 года рассказали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Оформление доставки займет всего несколько минут. Воспользоваться им можно после того, как документ или государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) будет готов к выдаче. Услуга действует в пределах населенного пункта, где был оформлен заказ. При оформлении до 17:00 доставка осуществляется в течение того же дня, после 17:00 – на следующий рабочий день.

Как заказать доставку:

1. Авторизуйтесь в мобильном приложении "ЦОН", в разделе СпецЦОН выберите вкладку "Доставка готовых документов".

2. Укажите адрес и выберите удобное время доставки.

3. Подтвердите заказ, ознакомившись с договором оферты, и произведите оплату.

После этого в приложении вы сможете отслеживать статус доставки и видеть данные курьера в режиме реального времени.

Ранее казахстанцам рассказали о запуске нового формата получения государственных услуг, при котором можно будет самостоятельно получать государственные услуги, оцифровывать и отправлять документы, получать консультации специалистов по сложным вопросам.