#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
События

Прощайте, очереди в спецЦОНах: революционную услугу для автовладельцев запустили в Казахстане

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номера машин, получение госномера, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 11:39 Фото: Zakon.kz
Казахстанцам теперь не нужно повторно посещать специализированные центры обслуживания населения (спецЦОН), чтобы забрать готовые водительские удостоверения, техпаспорт или госномера для автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Готовые документы теперь могут вам доставить. Об этом 25 июня 2026 года рассказали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Оформление доставки займет всего несколько минут. Воспользоваться им можно после того, как документ или государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) будет готов к выдаче. Услуга действует в пределах населенного пункта, где был оформлен заказ. При оформлении до 17:00 доставка осуществляется в течение того же дня, после 17:00 – на следующий рабочий день.

Как заказать доставку:

1. Авторизуйтесь в мобильном приложении "ЦОН", в разделе СпецЦОН выберите вкладку "Доставка готовых документов".

2. Укажите адрес и выберите удобное время доставки.

3. Подтвердите заказ, ознакомившись с договором оферты, и произведите оплату.

После этого в приложении вы сможете отслеживать статус доставки и видеть данные курьера в режиме реального времени.

Ранее казахстанцам рассказали о запуске нового формата получения государственных услуг, при котором можно будет самостоятельно получать государственные услуги, оцифровывать и отправлять документы, получать консультации специалистов по сложным вопросам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
очередь
18:33, 04 июля 2023
В Талдыкоргане образовались огромные очереди у спецЦОНа
Водительское удостоверение, водительские права, техпаспорт, удостоверение личности, водитель, вождение, уроки вождения, автошкола
13:29, 06 ноября 2024
Новые правила сдачи экзамена на права: что изменится в спецЦОНах Алматы
Стало известно, почему в спецЦОНах Казахстана перестали выдавать права
13:52, 19 марта 2025
Стало известно, почему в спецЦОНах Казахстана перестали выдавать права
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-игрок &quot;Актобе&quot; Милош Раичкович назвал фаворита матча &quot;Кайрат&quot; - &quot;Сутьеска&quot; в ЛЧ
12:22, Сегодня
Экс-игрок "Актобе" Милош Раичкович назвал фаворита матча "Кайрат" - "Сутьеска" в ЛЧ
Фанаты Узбекистана обвинили Роналду в симуляции после матча с Португалией
12:01, Сегодня
Фанаты Узбекистана после матча с Португалией обвинили Роналду в симуляции
КФФ назначила судей на матчи 15-го тура Премьер-лиги
11:43, Сегодня
КФФ назначила судей на матчи 15-го тура Премьер-лиги
Елдос Сметов
11:31, Сегодня
Первый турнир Елдоса Сметова после триумфа на ОИ-2024: определился соперник легенды
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: