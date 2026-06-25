Прощайте, очереди в спецЦОНах: революционную услугу для автовладельцев запустили в Казахстане
Готовые документы теперь могут вам доставить. Об этом 25 июня 2026 года рассказали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
Оформление доставки займет всего несколько минут. Воспользоваться им можно после того, как документ или государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) будет готов к выдаче. Услуга действует в пределах населенного пункта, где был оформлен заказ. При оформлении до 17:00 доставка осуществляется в течение того же дня, после 17:00 – на следующий рабочий день.
Как заказать доставку:
1. Авторизуйтесь в мобильном приложении "ЦОН", в разделе СпецЦОН выберите вкладку "Доставка готовых документов".
2. Укажите адрес и выберите удобное время доставки.
3. Подтвердите заказ, ознакомившись с договором оферты, и произведите оплату.
После этого в приложении вы сможете отслеживать статус доставки и видеть данные курьера в режиме реального времени.
Ранее казахстанцам рассказали о запуске нового формата получения государственных услуг, при котором можно будет самостоятельно получать государственные услуги, оцифровывать и отправлять документы, получать консультации специалистов по сложным вопросам.