Думали, что никто не видит: "шашечников" на пр. аль-Фараби в Алматы поймал скрытый патруль

В Алматы на проспекте аль-Фараби двое водителей устроили агрессивную езду, не подозревая, что за ними следят полицейские на скрытом патруле, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что в районе пересечения с проспектом Сейфуллина сотрудники подразделения розыска административной полиции на служебном автомобиле без опознавательных знаков зафиксировали грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД).

"В поле зрения полицейских попали водители автомобилей BMW и Toyota, которые опасно маневрировали, хаотично перестраивались и создавали реальную угрозу другим участникам дорожного движения. Оба автомобиля были оперативно заблокированы. Водители привлечены к административной ответственности за допущенные нарушения, а транспортные средства водворены на специализированную штрафную стоянку", – сообщили в ДП.

В полиции напомнили, что скрытое патрулирование направлено на выявление именно тех водителей, которые сознательно игнорируют требования безопасности и провоцируют аварийные ситуации на дорогах. С момента внедрения этого метода уже пресечено свыше 500 фактов агрессивного вождения, а нарушители, создававшие угрозу жизни и здоровью окружающих, привлечены к ответственности.

Скрытые патрули вышли на дороги Алматы в апреле 2026 года. Репортаж о том, как работают такие патрули, читайте здесь.