В Алматы прошел AFM AI Hackathon 2026: технологии против финансовых преступлений

24-25 июня 2026 года Агентство РК по финансовому мониторингу совместно с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби провело республиканский конкурс AFM AI Hackathon 2026: технологии против финансовых преступлений.

Масштабное мероприятие объединило более 350 участников из различных регионов Казахстана, включая IT-специалистов, аналитиков данных, разработчиков программного обеспечения, экспертов в области искусственного интеллекта и студентов ведущих вузов страны.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Хакатон был организован в рамках реализации принципа "Закон и Порядок" и был направлен на внедрение современных цифровых решений в сферу противодействия экономическим и финансовым преступлениям, а также на развитие инновационного потенциала молодежи.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В течение двух дней участники разрабатывали проекты по трём ключевым направлениям:

Digital Shadow – мониторинг теневого интернета и сбор данных из открытых источников (OSINT);

AI Shield – создание алгоритмов искусственного интеллекта для защиты баз данных и обеспечения кибербезопасности;

AI Media Watch – выявление признаков незаконного игорного бизнеса и финансовых пирамид в социальных сетях.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

AFM AI Hackathon 2026 предоставил молодым специалистам возможность продемонстрировать свои знания и навыки, предложить практические решения актуальных задач в сфере финансовой безопасности и внести вклад в развитие современных технологий для защиты экономических интересов государства.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По итогам конкурса лучшие проекты были отмечены наградами и получили возможность дальнейшего развития и внедрения в практическую деятельность по противодействию финансовым правонарушениям.