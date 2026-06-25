Как обновленный вокзал Бурабая меняет представление о путешествиях

Знакомство с жемчужиной Казахстана – курортной зоной Бурабай – для тысяч туристов теперь начинается с совершенно новых ощущений, сообщает Zakon.kz.

В Акмолинской области после масштабной модернизации торжественно открыли железнодорожный вокзал Курорт-Боровое в городе Щучинске, передает Управление внутренней политики.

Этот проект стал частью беспрецедентной по своим масштабам президентской программы, в рамках которой по всей стране обновляют 124 вокзала, а в самом регионе – сразу 16.

Прежний облик здания, не видевшего капитальных обновлений десятилетиями, ушел в прошлое. Сегодня гостей встречает современный комплекс с обновленным фасадом, благоустроенной зеленой территорией и высокими перронами, адаптированными под новые стандарты. Главный акцент сделан на реальную заботу о людях: внутри полностью заменили инженерные сети, установили системы вентиляции, кондиционирования и лифты. Особое внимание уделили маломобильным гражданам и пожилым пассажирам – к примеру, все санитарные узлы перенесли из подвала на первый этаж, сделав их доступными.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"История становления Казахстана неразрывно связана с развитием стальных магистралей. Именно благодаря труду железнодорожников наша страна выстраивала экономические связи. Наше Боровое – это признанная жемчужина Казахстана, и для нас важно, чтобы с первых минут пребывания на этой земле гости чувствовали современный подход. Это инвестиции не только в инфраструктуру, но прежде всего в людей, в их мобильность и удобство", – отметил первый заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов.

Станция, работающая еще с 1925 года, сегодня способна принимать около полутора тысяч человек в сутки, а на пике летнего сезона этот показатель превышает две тысячи. Для небольшого Щучинска открытие такого объекта – не просто инфраструктурный шаг, а мощный драйвер для малого бизнеса, сервиса и туризма в целом. Курорт постепенно избавляется от имиджа "сезонного отдыха", превращаясь в круглогодичную дестинацию с высоким уровнем комфорта прямо с перрона.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"Такого масштабного ремонта раньше не было. По нашему отделению ремонт охватывает 16 вокзалов, три из них в Боровом, Макинске и Шортанды сдаются уже в июне. Новый вокзал вмещает до 300 человек одновременно. Все сделано очень красиво, предусмотрены абсолютно все удобства, которых так не хватало пассажирам раньше", – поделился начальник вокзала Бокенбай Жадрасинов.

Модернизация Курорт-Боровое задает новую планку для всей транспортной системы региона. Вслед за Щучинском до конца года обновятся и другие транспортные узлы области, включая Кокшетау, что позволит создать единую, удобную логистическую сеть для жителей и гостей края.