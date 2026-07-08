Экстремальная погода идет на Казахстан: объявлено штормовое предупреждение

В Казахстане на 9 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, западе, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, ночью на севере, западе области временами сильный дождь. Ветер восточный, юго- восточный на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Актобе временами ожидаются дождь, гроза, град. Ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-18 м/с.

Днем на юге Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем ожидаются небольшой дождь, гроза. В Конаеве днем ожидается сильная жара 35 градусов. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-42 градуса. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. В Костанае днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный на западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градус. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, в центре области сохраняется, на юго-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градус. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем на юго-востоке области порывы 15 м/с. На севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в области Улытау ожидается сильная жара 35-37 градусов. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере области временами сильный дождь, град. Ветер северный, северо-западный в центре области порывы 15-20 м/с. Днем в области ожидается сильная жара 38-42 градусов. В Актау ожидаются временами дождь, гроза.

В Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на юге, востоке области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град.

Ночью на западе, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке, юге области ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный ночью на севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере области порывы 23-28 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-востоке Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем на востоке, юге области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный ночью на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке, в центре области порывы 23-28 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается ветер северный утром и днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области днем ожидается сильная жара 35-38 градусов.

Ранее синоптики предупредили о том, что в Казахстане ожидается сильные дожди и 42-градусное пекло.