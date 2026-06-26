Молодой алматинец лишился машины и получил несколько штрафов после эффектной выходки

В Алматы на видео попал дрифт на Mercedes – водителя нашли и наказали, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 26 июля 2026 года рассказали, что опасные маневры парень устроил прямо на парковке одного из торговых домов.

"Однако эффектное шоу закончилось наказанием. Сотрудники полиции Жетысуского района оперативно установили нарушителя. Им оказался 28-летний алматинец", – говорится в сообщении.

За опасное и демонстративное нарушение правил дорожного движения в отношении водителя составлены административные материалы сразу по двум статьям адмкодекса. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку.

22 июня сообщалось о задержании в Алматы водителя, который на авто без номеров нарушал ПДД и демонстрировал это в социальных сетях.