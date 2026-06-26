Совместное заседание палат Парламента с участием Токаева состоится 30 июня

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов 26 июня 2026 года подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 30 июня 2026 года в 11.00 часов в городе Астане", – говорится в тексте распоряжения.

25 июня 2026 года на церемонии награждения работников СМИ президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что примет участие в совместном заседании палат.