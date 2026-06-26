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События

Совместное заседание палат Парламента с участием Токаева состоится 30 июня

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 16:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов 26 июня 2026 года подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 30 июня 2026 года в 11.00 часов в городе Астане", – говорится в тексте распоряжения.

25 июня 2026 года на церемонии награждения работников СМИ президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что примет участие в совместном заседании палат.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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