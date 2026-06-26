Полиция Алматы объявила войну автохулиганам

Стражи порядка Алматы отчитались о системной работе по выявлению и привлечению к ответственности водителей, допускающих демонстративные и опасные нарушения Правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП), особое внимание уделяется фактам агрессивного вождения, превышения скорости, опасного маневрирования, дрифта и так называемых "шашек", видеозаписи которых сами нарушители нередко публикуют в социальных сетях.

"Демонстративное нарушение ПДД ради лайков и просмотров больше не останется безнаказанным. К сожалению, некоторые водители продолжают воспринимать городские улицы как площадку для опасных развлечений. Они сами публикуют видеозаписи своих нарушений, рассчитывая на популярность, однако такие материалы помогают полиции оперативно устанавливать личности нарушителей. Только за последние несколько дней в ходе мониторинга социальных сетей выявлены пять автохулиганов. Все они привлечены к ответственности". Глава Управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев

Также, как добавил Ногайбаев, по решениям суда, помимо административных штрафов, нарушителям назначены административные аресты.

Ранее городская полиция выступила с жестким обращением. В нем говорилось, что опасным поездкам на электросамокатах готовят конец.