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События

Кюи в исполнении юных домбристов и беседа с известными спортсменами: Токаев осмотрел ряд объектов в Щучинске

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 17:56 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел ряд объектов в Щучинске. Об этом 26 июня 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент, находящийся с рабочей поездкой в Щучинске, посетил экопарк.

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 17:56

Фото: akorda.kz

В недавно обновленном общественном пространстве созданы все условия для комфортных прогулок и занятий спортом.

В парке Касым-Жомарт Токаев послушал кюи в исполнении местных юных домбристов, которые проводят репетиции в преддверии Национального дня домбры.

Также сообщается, что глава государства прибыл во дворец спорта Burabay Arena, где осмотрел зал настольного тенниса, бассейн и тренажерные залы.

Здесь работают секции по шести видам спорта.

Касым-Жомарта Токаева ознакомили с развитием сферы спорта и туризма в регионе.

Затем президент побеседовал с известными спортсменами Акмолинской области.

Атлеты поблагодарили главу государства за поддержку отечественного спорта.

Ранее Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Военного колледжа Министерства обороны РК им. Шокана Уалиханова.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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