Кюи в исполнении юных домбристов и беседа с известными спортсменами: Токаев осмотрел ряд объектов в Щучинске
Президент, находящийся с рабочей поездкой в Щучинске, посетил экопарк.
В недавно обновленном общественном пространстве созданы все условия для комфортных прогулок и занятий спортом.
В парке Касым-Жомарт Токаев послушал кюи в исполнении местных юных домбристов, которые проводят репетиции в преддверии Национального дня домбры.
Также сообщается, что глава государства прибыл во дворец спорта Burabay Arena, где осмотрел зал настольного тенниса, бассейн и тренажерные залы.
Здесь работают секции по шести видам спорта.
Касым-Жомарта Токаева ознакомили с развитием сферы спорта и туризма в регионе.
Затем президент побеседовал с известными спортсменами Акмолинской области.
Атлеты поблагодарили главу государства за поддержку отечественного спорта.
Ранее Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Военного колледжа Министерства обороны РК им. Шокана Уалиханова.