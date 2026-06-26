Кюи в исполнении юных домбристов и беседа с известными спортсменами: Токаев осмотрел ряд объектов в Щучинске

Глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел ряд объектов в Щучинске. Об этом 26 июня 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент, находящийся с рабочей поездкой в Щучинске, посетил экопарк.

В недавно обновленном общественном пространстве созданы все условия для комфортных прогулок и занятий спортом.

В парке Касым-Жомарт Токаев послушал кюи в исполнении местных юных домбристов, которые проводят репетиции в преддверии Национального дня домбры.

Также сообщается, что глава государства прибыл во дворец спорта Burabay Arena, где осмотрел зал настольного тенниса, бассейн и тренажерные залы.

Здесь работают секции по шести видам спорта.

Касым-Жомарта Токаева ознакомили с развитием сферы спорта и туризма в регионе.

Затем президент побеседовал с известными спортсменами Акмолинской области.

Атлеты поблагодарили главу государства за поддержку отечественного спорта.

Ранее Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Военного колледжа Министерства обороны РК им. Шокана Уалиханова.