Токаев осмотрел казахстанский бронеавтомобиль "Арлан" и современные беспилотники

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 26 июня 2026 года, ознакомился с деятельностью Военного колледжа министерства обороны Республики Казахстан имени Шокана Уалиханова, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, Токаеву продемонстрировали показательные выступления участников сбора на полосе препятствий "Айбын", созданной по аналогии с полосой препятствий Dubai SWAT Challenge, и тренировочную зону по практической стрельбе Action Air.

Затем президенту представили цифровую платформу патриотического воспитания молодежи Aibyn App и библиотеку колледжа.

Кроме того, глава государства осмотрел учебно-лабораторный корпус, в котором кадеты занимаются на симуляционных тренажерах отечественного производства.

Здесь также состоялся показ современных образцов военной техники, включая бронированную машину казахстанского производства "Арлан" и современные технологии беспилотной авиации.

В завершение Касым-Жомарт Токаев вручил ключи от автобуса начальнику военного колледжа Айбеку Габдрахову.

Кадетский корпус министерства обороны был образован указом президента от 1 июля 1996 года. В 2000 году учебному заведению было присвоено имя выдающегося казахского ученого и офицера Шокана Уалиханова. В 2020 году Кадетский корпус был переименован в Военный колледж имени Шокана Уалиханова.

Днем 26 июня 2026 года президент посетил ХІI Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын". Он отметил, что поддержал инициативу, направленную на модернизацию армейских традиций в соответствии с принципом: "Адал азамат – Сарбаз – Отан қорғаушы" ("Ответственный гражданин – Воин – Защитник Отечества").