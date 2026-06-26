Токаев осмотрел казахстанский бронеавтомобиль "Арлан" и современные беспилотники
По данным Акорды, Токаеву продемонстрировали показательные выступления участников сбора на полосе препятствий "Айбын", созданной по аналогии с полосой препятствий Dubai SWAT Challenge, и тренировочную зону по практической стрельбе Action Air.
Затем президенту представили цифровую платформу патриотического воспитания молодежи Aibyn App и библиотеку колледжа.
Кроме того, глава государства осмотрел учебно-лабораторный корпус, в котором кадеты занимаются на симуляционных тренажерах отечественного производства.
Здесь также состоялся показ современных образцов военной техники, включая бронированную машину казахстанского производства "Арлан" и современные технологии беспилотной авиации.
В завершение Касым-Жомарт Токаев вручил ключи от автобуса начальнику военного колледжа Айбеку Габдрахову.
Кадетский корпус министерства обороны был образован указом президента от 1 июля 1996 года. В 2000 году учебному заведению было присвоено имя выдающегося казахского ученого и офицера Шокана Уалиханова. В 2020 году Кадетский корпус был переименован в Военный колледж имени Шокана Уалиханова.
Днем 26 июня 2026 года президент посетил ХІI Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын". Он отметил, что поддержал инициативу, направленную на модернизацию армейских традиций в соответствии с принципом: "Адал азамат – Сарбаз – Отан қорғаушы" ("Ответственный гражданин – Воин – Защитник Отечества").