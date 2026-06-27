В Акмолинской области работникам СМИ вручили ключи от квартир

В преддверии профессионального праздника работников средств массовой информации в Акмолинской области произошло историческое для регионального медиасообщества событие, сообщает Zakon.kz.

На торжественном мероприятии впервые в истории области представителям прессы вручили ключи от собственного жилья.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, поздравляя виновников торжества, выразил глубокую признательность за их объективность, оперативность и преданность делу.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"Сейчас Казахстан проживает исторический момент перемен, и представители СМИ вносят особый вклад в поддержку этого судьбоносного процесса. Журналистика – это важнейшая сфера, где интерес и ответственность идут рука об руку, требующая глубоких знаний, настойчивости и постоянного поиска. Распространение для читательской аудитории достоверной, взвешенной и объективной информации – проявление настоящего профессионализма. Труд представителей местных СМИ, работающих в этом направлении, всегда достоин уважения", – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Обладателями долгожданных квадратных метров стали заслуженные специалисты, которые долгие годы преданно трудились на благо региона, оставаясь верными своей профессии, – телеоператор "РТРК "Казахстан" по Акмолинской области Данияр Жумагулов и журналист областной газеты "Арқа ажары" Улмекен Садвакасова. Символично, что долгожданное жилье получили именно те люди, которые годами рассказывали о заслугах других земляков. Выполняя свой тяжелый ежедневный труд и обеспечивая информационное сопровождение региона, они сами оставались по ту сторону объектива.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Эмоции получателей квартир трудно было сдержать, ведь для каждого из них это решение жилищного вопроса стало полной, но невероятно счастливой неожиданностью.

"Для меня и моей семьи этот день навсегда останется особенным. Собственное жилье – это стабильность, уверенность в завтрашнем дне и, конечно, огромная радость. До сих пор не верится, что это происходит наяву. Огромное спасибо президенту нашей страны и руководству области за то, что труд простых работников прессы оценивается на таком высоком уровне. Это дает колоссальный прилив сил работать еще лучше", – поделилась Улмекен Садвакасова.

Второй обладатель заветных ключей также отметил важность такого внимания, назвав этот день историческим не только для себя, но и для всего профессионального сообщества региона.

Уже после вручения заветных ключей от квартир церемония продолжилась чествованием других представителей медиасферы, чьи заслуги были отмечены на самом высоком уровне. Яркой частью торжества стало вручение госнаград от имени президента РК за вклад в развитие отечественной журналистики. Ряд известных корреспондентов и ветеранов отрасли получили ордена и медали из рук акима области. Кроме того, заслуженные награды нашли своих героев в лице обладателей нагрудных знаков "Ақпарат саласының үздігі", почетных грамот Министерства культуры и информации, а также лауреатов специальных премий акима области, почетных грамот и благодарственных писем.