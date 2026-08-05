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Происшествия

Грозы спровоцировали семь лесных пожаров в Казахстане

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 20:40 Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК
5 августа на территории Казахстана зарегистрировали семь лесных пожаров. Возгорания произошли в Костанайской области, Коргалжынском государственном природном заповеднике, а также на территориях ГЛПР "Ертіс орманы" и "Семей орманы", сообщает Zakon.kz.

Все очаги были оперативно обнаружены системой раннего выявления лесных пожаров. Благодаря работе специалистов возгорания удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать.

В тушении участвовали сотрудники государственной лесной охраны, авиапожарные десантники и вертолеты РГКП "Казавиалесоохрана". По предварительным данным, причиной пожаров стали грозовые разряды.

В связи с сохранением грозовой активности в стране остается высокий риск новых возгораний. Мониторинг лесного фонда и авиационное патрулирование продолжаются в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что 13 лесных пожаров за сутки произошли в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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