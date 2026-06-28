Свобода слова как показатель реформ: какие изменения произошли в медиасфере Казахстана

За последние годы в Казахстане реализован ряд важных реформ, направленных на модернизацию медиасферы. Принят новый профильный закон, усилен правовой статус журналистов, усовершенствованы механизмы государственной поддержки отрасли, сообщает Zakon.kz.

Эти изменения позволяют развивать информационное пространство страны в русле общих процессов модернизации, происходящих в государствах СНГ.

Главная ценность эпохи информации

Сегодня информация является одним из ключевых факторов развития общества. Наряду с экономикой и политической системой важнейшее значение имеют свободный доступ граждан к информации, возможность открыто выражать свое мнение и развитие профессиональной журналистики.

В последние годы Казахстан последовательно реализует реформы в этой сфере. После конституционных преобразований особое внимание было уделено повышению открытости государственного управления, укреплению доверия граждан к государственным институтам и обновлению правовой базы деятельности средств массовой информации.

Логическим продолжением этих изменений стало принятие в 2024 году Закона "О масс-медиа". Документ сформировал новую правовую основу, отвечающую требованиям цифровой эпохи, и ввел дополнительные гарантии для профессиональной деятельности журналистов.

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Позиция президента: свобода слова должна служить развитию общества

Основные направления реформ в медиасфере соответствуют принципам, неоднократно озвученным президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Глава государства рассматривает профессиональную журналистику как надежного партнера государства и общества. По его мнению, средства массовой информации должны не только поднимать актуальные вопросы, но и способствовать формированию открытого диалога между гражданами и государственными органами.

"В нашей стране существуют плюрализм мнений и свобода слова, а цензура запрещена законом. Однако свобода слова не означает вседозволенность и безответственность", – отметил президент, выступая на церемонии награждения работников СМИ в этом году.

Эта позиция подчеркивает, что свобода слова должна сочетаться с высокой общественной ответственностью.

Президент также особо отметил роль журналистов в обществе.

"Журналистское сообщество – прежде всего голос общества и его искренний защитник. Вы всегда поднимаете наиболее актуальные вопросы, волнующие граждан, и добросовестно служите интересам народа", – сказал глава государства.

Эти слова стали не только высокой оценкой труда представителей СМИ, но и подтверждением стратегического значения информационной сферы для государства.

Законодательные изменения укрепили правовые основы свободы слова

Модернизация медиасферы не ограничилась декларациями. Принятый в 2024 году Закон "О масс-медиа" учитывает современные тенденции развития информационного пространства.

Впервые на законодательном уровне закреплен особый правовой статус журналиста. Совершенствован порядок предоставления информации по запросам СМИ, упрощена процедура аккредитации представителей прессы. Кроме того, появилась возможность предоставления грантовой поддержки негосударственным средствам массовой информации. Интернет-издания также получили четкое законодательное определение как полноценная часть современной медиасреды.

Все эти изменения направлены на совершенствование правовой базы медиаотрасли в соответствии с требованиями времени.

Какой путь Казахстан выбрал среди стран СНГ?

Практически все государства СНГ сегодня обновляют законодательство с учетом стремительного развития цифровых медиа. Однако казахстанский подход имеет ряд особенностей.

Так, в Узбекистане в последние годы реализуются реформы, направленные на повышение открытости государственного управления и развитие цифровых медиа. В Кыргызстане продолжается обсуждение законодательных инициатив по регулированию интернет-изданий.

В Казахстане же обновление законодательства сопровождается комплексной системой поддержки журналистского сообщества. Президентские премии и гранты в сфере СМИ, государственный информационный заказ, программы поддержки региональных медиа являются составной частью этой политики.

Кроме того, в стране одновременно успешно функционируют государственные и частные средства массовой информации. Телевидение, радио, информационные агентства, интернет-издания и новые медиаплатформы совместно формируют разнообразное и конкурентное информационное пространство.

Государственная поддержка – инвестиция в качественный контент

Вопросы информационной безопасности сегодня находятся в центре внимания практически всех государств мира. Именно поэтому многие страны уделяют особое внимание развитию национальных медиа.

Казахстан также последовательно реализует эту политику. В стране действует государственный информационный заказ на освещение социально значимых тем. Ежегодно присуждаются премии и гранты Президента Республики Казахстан в сфере средств массовой информации. Эти меры способствуют не только профессиональному развитию журналистов, но и увеличению объема качественного отечественного контента.

Показательны и слова президента о том, что государство высоко ценит ваш самоотверженный труд. Эта оценка подтверждает преемственность государственной политики по поддержке отечественной журналистики.

Последовательный курс на развитие современной медиасреды

Реформы, направленные на развитие свободы слова в Казахстане, не ограничиваются совершенствованием законодательства. Работа по модернизации медиасферы, укреплению профессионального статуса журналистов, совершенствованию механизмов государственной поддержки и адаптации информационного пространства к требованиям цифровой эпохи ведется комплексно и последовательно.

Такой подход является частью долгосрочной стратегии Казахстана по развитию открытой информационной политики, укреплению потенциала профессиональной журналистики и повышению доверия между государством и обществом. Последовательная реализация этих реформ создает основу для дальнейшего повышения качества информационного пространства и развития ответственной журналистики в стране.

28 июня журналисты отмечают свой профессиональный праздник. В День работников СМИ Zakon.kz решил перевести объектив на тех, кто каждый день помогает миллионам казахстанцев понимать мир вокруг. Подробнее читайте по ссылке.