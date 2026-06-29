Казахстанца, обманувшего абитуриентов с ЕНТ на 28 млн тенге, вернули из Албании

Подозреваемого в мошенничестве казахстанца экстрадировали из Албании, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Согласно данным ведомства, в период с 2022 по 2023 год подозреваемый посредством интернет-ресурсов распространял заведомо ложные сведения об оказании услуг по подготовке учеников старших классов к сдаче Единого национального тестирования (ЕНТ) и гарантированном поступлении в высшие учебные заведения.

В итоге 32 человека лишились денежных средств на общую сумму свыше 28 млн тенге.

Уже после совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

"В мае 2025 года его задержали на территории Албании и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадировали на Родину. В настоящее время он водворен в следственный изолятор". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Теперь за совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

26 июня 2026 года сообщалось, что из Кыргызстана был экстрадирован казахстанец за совершение хищений денежных средств потерпевших, а также банков второго уровня.