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События

Казахстанца, обманувшего абитуриентов с ЕНТ на 28 млн тенге, вернули из Албании

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 09:45 Фото: pexels
Подозреваемого в мошенничестве казахстанца экстрадировали из Албании, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Согласно данным ведомства, в период с 2022 по 2023 год подозреваемый посредством интернет-ресурсов распространял заведомо ложные сведения об оказании услуг по подготовке учеников старших классов к сдаче Единого национального тестирования (ЕНТ) и гарантированном поступлении в высшие учебные заведения.

В итоге 32 человека лишились денежных средств на общую сумму свыше 28 млн тенге.

Уже после совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

"В мае 2025 года его задержали на территории Албании и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадировали на Родину. В настоящее время он водворен в следственный изолятор".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Теперь за совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

26 июня 2026 года сообщалось, что из Кыргызстана был экстрадирован казахстанец за совершение хищений денежных средств потерпевших, а также банков второго уровня.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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