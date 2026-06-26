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События

Международная афера с выдуманными авто на 1,8 млрд провалилась: подозреваемого вернули в Казахстан

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 09:37 Фото: freepik
Из Кыргызстана экстрадирован казахстанец за совершение хищений денежных средств потерпевших, а также банков второго уровня, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры РК сегодня, 26 июня 2026 года, поделились подробностями следствия.

Так, в период 2022-2024 годы трое граждан Казахстана, создав организованную преступную группу, разработали схему по оформлению заведомо безвозвратных кредитов.

Для реализации задуманного они привлекали граждан к получению банковских займов на приобретение автомобилей, которые в дальнейшем злоумышленниками реализовывались, а полученные денежные средства тратились на собственные нужды.

Кроме того, участниками этой группы использовалась еще одна мошенническая схема, связанная с оформлением банковских займов на фактически несуществующие автомобили.

"Для этого вымышленные транспортные средства незаконно регистрировались в спецЦОНе Алматы как якобы прибывшие из Кыргызстана, после чего для их покупки на третьих лиц в банках второго уровня оформлялись кредиты. Полученные таким образом денежные средства соучастники также использовали в личных целях".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В результате противоправных действий двум финансовым организациям и 77 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге.

Расследование в отношении двух членов преступной группы завершено, уголовное дело направлено в суд.

Третий участник после совершения преступлений от органов следствия скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск.

После проведенных оперативно-розыскных мероприятий его задержали на территории Кыргызстана, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана он экстрадирован на Родину.

В настоящее время злоумышленник водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что из Польши в Казахстан экстрадировали гражданина Украины, которого подозревают в создании и руководстве транснациональной преступной группой. По версии следствия, он организовал крупный канал сбыта наркотиков и психотропных веществ, а также занимался легализацией доходов, полученных преступным путем.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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