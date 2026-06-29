Дошло до эксгумации: шокирующий спор двух казахстанок за могилу рассмотрели в суде

Две женщины судились за могилу в Карагандинской области. Чтобы разрешить спор, пришлось проводить эксгумацию, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрел Бухар-Жырауский районный суд. Женщина подала в суд иск, чтобы обязать ответчицу убрать установленные на могиле оградку и надгробную плиту.

"Истец указала, что после смерти матери в ноябре 2024 года организовала ее захоронение на кладбище "Курлыс". Впоследствии на предполагаемом месте захоронения были установлены фундамент, ограда и надгробная плита с данными другого умершего лица. По утверждению истца, указанные сооружения были установлены ответчиком, который отказался их демонтировать добровольно. В связи с этим истец просила суд обязать ответчика демонтировать ограду и надгробную плиту, а также взыскать судебные расходы", – сообщили в суде 29 июня 2026 года.

Ответчик иск не признала, заявив, что могила принадлежит ее сестре.

"Согласно заключению эксперта по судебно-экспертному молекулярно-генетическому исследованию, подтверждено биологическое родство между ответчиком и захороненной женщиной, чей фрагмент кости представлен на исследование. На основании полученных генетических данных биологическое родство этой же женщины в отношении истца исключается", – выяснили в суде.

В итоге суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска. Истец не представила доказательства, достоверно подтверждающие факт захоронения ее матери именно на спорном участке кладбища.

В связи с чем суд отказал в удовлетворении иска.

При этом во время рассмотрения дела суд выявил нарушения в деятельности ГУ "Аппарат акима Уштобинского сельского округа Бухар-Жырауского района", выразившиеся в ненадлежащем контроле за соблюдением правил погребения и организации ухода за местами захоронений. Суд вынес частное определение в адрес уполномоченного органа для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем.

Апелляционная коллегия оставила решение суда без изменения.

Подробности этого спора ранее в суде рассказывали обе стороны.