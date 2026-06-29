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События

Краснокнижного джейрана застрелили в нацпарке Алматинской области

джейран, животное, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 16:58 Фото: pexels
Браконьеров с мясом краснокнижного джейрана задержали в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Известно, что сотрудники прокуратуры Уйгурского района совместно с инспекторами Чарынского государственного национального природного парка и полицейскими проводили очередной рейд. Уже во время природоохранных мероприятий территорию патрулировали как с земли на специальных внедорожниках, так и с воздуха с помощью дронов.

Так, в ходе рейда были выявлены двое мужчин, незаконно отстрелявших джейрана, занесенного в Красную книгу Казахстана. После совершения преступления они попытались скрыться, однако были оперативно задержаны.

Во время осмотра у подозреваемых изъяли мясо незаконно добытого животного, охотничье оружие, боеприпасы и другие вещественные доказательства.

Далее в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий правоохранители установили место незаконной охоты и полностью восстановили обстоятельства произошедшего.

На основании собранных доказательств уголовное дело направлено в суд. Теперь фигуранты привлечены к ответственности по статье 337 Уголовного кодекса РК, предусматривающей наказание за незаконную охоту.

2 апреля 2026 года депутат Андрей Лукин предложил ужесточить ответственность за браконьерство по стране.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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