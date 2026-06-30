Президент – депутатам: Считаю, что в Халық Кеңесі должны быть такие квалифицированные граждане, как вы

На совместном заседании палат Парламента 30 июня 2026 года глава государства заявил, что Курултай – это важнейший символ Нового Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Поэтому, по словам Касым-Жомарта Токаева, "в его состав должны войти истинные патриоты, инициативные и государственно мыслящие личности, то есть лучшие из лучших".

"Ведь именно по работе Курултая народ будет оценивать, насколько результативными оказались реформы. В этот важный момент я хочу еще раз выразить искреннюю благодарность руководству и депутатам Сената и Мажилиса за добросовестный и упорный труд на благо страны. Вы смело поднимали насущные проблемы народа, последовательно отстаивали национальные интересы. Новый этап – это время новых возможностей. Думаю, что ряд депутатов перейдет в состав Курултая и продолжит трудиться во благо страны. Считаю, что и в Қазақстан Халық Кеңесі должны быть такие квалифицированные граждане, как вы", – обратился президент.

Он также заявил, что Курултаю предстоит обеспечить органичную преемственность по всем ключевым направлениям деятельности, сохранить глубокую институциональную память и бережно развивать уникальную парламентскую культуру.