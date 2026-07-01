Обманула казахстанцев на 6 млрд тенге: беглую миллионершу доставили в РК из Антальи

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) РК при взаимодействии с турецкими коллегами в городе Анталье задержали 46-летнюю казахстанку, находившуюся в розыске с 2021 года, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД, подозреваемая в период с 2018 по 2020 год, действуя с соучастниками, путем обмана завладела деньгами более 1300 казахстанцев на сумму свыше 6 млрд тенге.

"26 июня разыскиваемая была депортирована из Турецкой Республики в Республику Казахстан. Существенное содействие в ее доставлении оказали представитель МВД РК в Турецкой Республике и Генеральное консульство Казахстана", – отметили в МВД.

Всего с начала 2026 года сотрудники органов внутренних дел задержали 117 преступников, совершивших мошенничества. Общий причиненный ими ущерб превышает 17 млрд тенге.

29 июня сообщалось об экстрадиции из Албании казахстанца, обманувшего десятки абитуриентов на 28 млн тенге.