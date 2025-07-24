Наркоделец из Украины, продавец органов в Алматы, член кыргызской ОПГ – громкие аресты полиции РК

С начала июля 2025 года сотрудники Министерства внутренних дел Казахстана (МВД) задержали 67 лиц, находившихся в розыске, сообщает Zakon.kz.

Их разыскивали:

за убийства – 2 ⁠

за разбойное нападение – 1 ⁠

за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1

за грабежи – 6

за вымогательство – 1

за кражи – 39

за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, – 6.

Также установлено местонахождение 190 без вести пропавших граждан.

"В результате принятых оперативных мер в Шуском районе Жамбылской области задержан 50-летний мужчина, находившийся в межгосударственном розыске за незаконный сбыт наркотиков. В 2024 году в ходе обыска в его частном доме были изъяты наркотические вещества: высушенная марихуана весом более одной тонны и гашиш весом один килограмм", – привели пример в МВД 24 июля 2025 года.

Кроме того, в Молдове по запросу МВД РК задержали 43-летнего гражданина Украины, находившегося в международном розыске.

"Он подозревается в организации незаконного сбыта синтетических наркотиков в области Улытау через мессенджер Telegram. Мужчина легализовывал доходы от преступной деятельности, используя криптобиржу, и выводил денежные средства за пределы страны. В отношении него начато досудебное расследование, решается вопрос об экстрадиции", – рассказали в полиции.

А в Сарыагашском районе Туркестанской области задержали 49-летнего гражданина Кыргызстана, также находившегося в международном розыске. Он является активным участником организованной преступной группировки и разыскивался правоохранительными органами соседней страны за финансирование преступного сообщества.

"В аэропорту города Алматы задержан гражданин Китайской Народной Республики, находившийся в международном розыске. В декабре прошлого года он совершил кражу коллекции ювелирных изделий на сумму 535 629 долларов США, проникнув в частный дом в Королевстве Бахрейн", – продолжили в МВД.

Также в рамках международного сотрудничества с правоохранительными органами Турции по запросу МВД Казахстана в городе Кайсери задержан 40-летний гражданин Азербайджана. В сентябре 2017 года он, действуя в составе преступной группы, участвовал в незаконной сделке по купле-продаже донорского органа в Алматы.

23 июля в Генеральной прокуратуре РК рассказали об экстрадиции из Азербайджана казахстанца, подозреваемого в особо тяжких преступлениях.