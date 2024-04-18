Подозреваемого в экономической контрабанде на 56 млн тенге доставили из Турции в Казахстан
Фото: polisia.kz
По запросу НЦБ Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с турецкими коллегами и при содействии с КНБ и посольства РК задержан мужчина, находящийся в международном розыске по "красному бюллетеню" – с целью ареста и экстрадиции, сообщает Zakon.kz.
Его разыскивали за экономическую контрабанду.
"В результате незаконных действий он причинил ущерб на сумму свыше 56 млн тенге. Как выяснилось, в 2017 году подозреваемый и другие лица незаконно вывезли драгоценный металл – золото с территории Республики Казахстан в Турецкую Республику. Мужчина задержан по инициативе департамента полиции на транспорте".Пресс-служба МВД РК
Фигурант депортирован и помещен под стражу в Алматы.
Ранее сообщалось, что главу преступной группы экстрадировали из Азербайджана в Казахстан.
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