Подозреваемого в экономической контрабанде на 56 млн тенге доставили из Турции в Казахстан

Фото: polisia.kz

По запросу НЦБ Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с турецкими коллегами и при содействии с КНБ и посольства РК задержан мужчина, находящийся в международном розыске по "красному бюллетеню" – с целью ареста и экстрадиции, сообщает Zakon.kz.

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