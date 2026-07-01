Айбек Дадебай: Богатство земли должно конвертироваться в богатство людей
По итогам встречи предложения бизнеса лягут в основу пакета инициатив по развитию отрасли.
Участие в обсуждении приняли руководители предприятий ГМК, представители государственных органов и отраслевых ассоциаций. В центре внимания – вопросы глубокой переработки сырья, модернизации производств, привлечения инвестиций и подготовки инженерных кадров.
Обращаясь к участникам встречи, председатель партии Айбек Дадебай отметил, что богатая минерально-сырьевая база Казахстана должна работать прежде всего на развитие собственной экономики.
"Это не только экономический вопрос. Это вопрос справедливости. Богатство земли должно конвертироваться в богатство людей. Именно поэтому партия "Әділет" полностью поддерживает стратегический курс президента на развитие глубокой переработки, строительство новых производств и наращивание выпуска продукции высоких переделов", – заявил Айбек Дадебай.
О значении горно-металлургического комплекса для экономики рассказал председатель правления АО "НГК Тау-Кен Самрук"" Нариман Абсаметов. Он отметил, что отрасль обеспечивает около 8% ВВП Казахстана, а эффективное освоение минерально-сырьевой базы позволит укрепить позиции страны на мировых рынках.
В ходе встречи представители бизнеса подняли и практические вопросы – это тарифная политика, геологоразведка, цифровизация и подготовка кадров. Вместе с тем участники рассказали о важности открытого диалога между госорганами и отраслевиками.
"Уверен, что Деловой совет партии "Әділет" станет эффективной площадкой для выработки инициатив, направленных на развитие отечественной промышленности и укрепление экономики Казахстана", – сказал председатель Правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Оскенали.
Еще одной темой обсуждения стала модернизация предприятий. Так, глава Qarmet Вадим Басин отметил, что развитие производства требует вложений не только в технологии и оборудование, но и в безопасность работников и подготовку специалистов.
Подводя итоги встречи, Айбек Дадебай сообщил, что все предложения, прозвучавшие на заседании, будут систематизированы и войдут в единый пакет инициатив партии по развитию горно-металлургического комплекса.
"Сегодня прозвучало много конкретных и действительно важных предложений. Каждое из них будет рассмотрено и станет частью дальнейшей работы Делового совета. Наша задача – чтобы диалог между бизнесом и государством продолжался на ежедневной основе", – заключил председатель партии "Әділет".
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