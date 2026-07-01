Ученые обнаружили уникальный мавзолей времен становления Казахского ханства

Ученые и студенты Маргулан университета в ходе масштабной археологической экспедиции обнаружили в урочище Жантай уникальные памятники эпохи Золотой Орды и становления Казахского ханства. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК, передает Zakon.kz.

На территории Павлодарской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей обнаружен монументальный мавзолей степной знати XIV–XV веков, а также уникальные импортные украшения, подтверждающие существование прямых торговых путей между Великой степью и Индийским океаном.

Масштабные раскопки охватили левобережное Прииртышье, озеро Кызылкак, долины рек Оленты, Шидерты и Селеты, где ученые и студенты вели поиск памятников золотоордынской эпохи.

Главным объектом исследований стало урочище Жантай. Наличие здесь крупного средневекового сооружения подтвердили фрагменты обожженного кирпича, нехарактерного для более поздних исторических периодов, а также результаты сканирования территории с использованием лидара и георадара.

Последующие исследования показали, что найденный кирпич имеет размеры 25×25 см и полностью соответствует "золотоордынскому стандарту", который использовался при возведении дворцов, мечетей и мавзолеев. Археологи обнаружили следы захоронений и остатки средневековой стены, сложенной на глиняном растворе.

"По предварительным данным, руины архитектурного комплекса в урочище Жантай представляют собой мавзолей степной знати, датируемый XIV-XV веками и относящийся к периоду Золотой Орды и становления Казахского ханства. Рядом с мавзолеем исследователи также выявили обширный некрополь с захоронениями того же времени. Все вскрытые элементы археологического памятника были тщательно зафиксированы и оцифрованы в формате 3D с помощью роботизированного геосканера. В дальнейшем цифровая копия позволит ученым не только сохранить археологический объект, но и воссоздать утраченный архитектурный памятник в виде трехмерной модели", – говорится в сообщении.

Как отметил руководитель студенческой практики Аскар Абильдин, "участие в экспедиции позволяет глубже изучить эпоху Золотой Орды, получить ценный практический опыт и непосредственно участвовать в археологических исследованиях, способствующих открытию новых страниц истории Казахстана".

"В ходе раскопок были обнаружены металлические декоративные нашивки на одежду и набор бус. Рентгенофлуоресцентный экспресс-анализ металлических изделий показал, что они изготовлены из сложной высокосвинцово-оловянистой бронзы. По мнению археолога Елены Тушевой, это свидетельствует о высоком уровне развития металлургии в Прииртышье в эпоху Золотой Орды", – отметили в ведомстве.

Анализ набора бус подтвердил их импортное происхождение, что указывает на развитые экономические и культурные связи региона с отдаленными территориями Евразии.

Главной сенсацией стала раковина каури, естественным ареалом обитания которой является Индийский океан. По мнению биоархеолога Натальи Миллер, "это еще одно свидетельство существования протяженных торговых путей, которые столетия назад связывали Великую степь с цивилизациями Южной Азии".

Все находки существенно дополняют научные представления о средневековой истории Казахстана. Эти находки дополняют представление об исторических процессах и открывают новые перспективы для изучения культурного наследия региона эпохи Золотой Орды, считают эксперты.

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