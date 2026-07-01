Возвращался с работы с "гостинцем": осужденный удивил охрану необычной запрещенкой

В учреждении минимальной безопасности №47 в Экибастузе осужденный попытался пронести на территорию колонии два мобильных телефона. Однако запрещенные устройства обнаружили сотрудники во время досмотра, передает Zakon.kz.

Как сообщает 1 июля 2026 года телеканал "Ирбис ТВ", попытка пронести мобильные телефоны в колонию закончилась неудачей. В учреждении минимальной безопасности №47 в Экибастузе при досмотре осужденного, который возвращался с работы, сотрудники обнаружили два спрятанных телефона.

Гаджеты находились в кармане сумки. Оба телефона были в рабочем состоянии и с установленными SIM-картами.

Как сообщили в ДУИС по Павлодарской области, момент обнаружения запрещенных предметов попал сразу на несколько камер – стационарного видеонаблюдения и нагрудные видеорегистраторы сотрудников. Стоит отметить, что осужденный на профилактическом учете ранее не стоял.

"В соответствии с действующим законодательством осужденный водворен в дисциплинарный изолятор. В отношении правонарушителя инициировано служебное расследование для установления всех обстоятельств, а также каналов приобретения устройств", – сообщили в ДУИС по Павлодарской области.

Ранее сообщалось, что молодой человек пытался перебросить запрещенные вещи на территорию колонии.