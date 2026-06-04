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Общество

Не все знают: на какие выплаты могут рассчитывать семьи с детьми в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 09:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В рамках исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева в стране проводится масштабная работа по реализации мер поддержки населения. Масштаб социальной поддержки на сегодняшний день измеряется миллионами граждан и сотнями миллиардов тенге, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы главы правительства, пенсионные выплаты получают более 2,5 млн человек, пособиями охвачено свыше 630 тыс. многодетных семей, поддержку по инвалидности получают более 544 тыс. граждан, около миллиона сельских жителей получили доступ к новой медицинской инфраструктуре, а количество образовательных грантов за пять лет выросло до более чем 93 тыс.

Также отмечено, что в стране действует многоуровневая система социальной поддержки, включающая бесплатную медицинскую помощь, государственные пособия, пенсионное обеспечение, поддержку образования, науки, материнства и детства, а также специальные программы социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения.

Отдельно стоит остановиться на комплексной системе поддержки семей, которая начинается с рождения ребенка и сопровождает семью на протяжении всего периода воспитания детей.

Известно, что предусмотрено пять основных видов пособий семьям с детьми.

К примеру, при рождении ребенка выплачивается единовременное пособие:

  • на первого, второго и третьего ребенка – 164 350 тенге;
  • на четвертого и последующих детей – 272 475 тенге.

Кроме того, для работающих женщин предусмотрена социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), размер которой зависит от среднемесячного дохода женщины за последние 12 месяцев. Средний размер на 1 мая 2026 года составляет 1,2 млн тенге.

Еще предусмотрена социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста 1,5 лет в размере 40% от среднемесячного дохода за последние 2 года для работающих женщин. На начало мая размер данной выплаты достиг 86 062 тенге.

Отдельная поддержка оказывается семьям, воспитывающим детей с инвалидностью – размер пособия составляет 81 871 тенге ежемесячно.

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Особое внимание уделяется многодетным семьям. Независимо от уровня доходов выплачивается ежемесячное пособие:

  • семьям с четырьмя детьми – 69 330 тенге;
  • с пятью детьми – 86 673 тенге;
  • с шестью детьми – 104 017 тенге;
  • с семью детьми – 121 360 тенге.

Дополнительно государственную поддержку получают матери, награжденные подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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