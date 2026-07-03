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События

Переход к "зеленой экономике" ускорят в Казахстане: что поручило правительство

Новые поручения правительства, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 12:52 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу Казахстана к "зеленой экономике" при президенте РК, в ходе которого рассмотрены вопросы реализации инициативы "Таза Қазақстан", управления отходами и повышения энергоэффективности, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что экологическая инициатива "Таза Қазақстан" постепенно становится системной государственной политикой, направленной на формирование экологической культуры и повышение ответственности граждан за состояние окружающей среды. По его словам, эффективность программы оценивается не количеством акций, а реальными изменениями в состоянии населенных пунктов и уровне экологической культуры населения.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, с начала года в рамках инициативы высажено более 1 млн деревьев, проведено свыше 200 экологических мероприятий с участием более 4 млн человек, очищено 76 тыс. га территорий и вывезено 413 тыс. тонн отходов. Также на переработку направлено более 115 тыс. тонн мусора.

Акиматы регионов отчитались о проводимой работе по благоустройству, озеленению и развитию экологической инфраструктуры, включая создание экопарков, запуск перерабатывающих производств и расширение участия населения в субботниках и акциях.

Отдельный блок заседания был посвящен управлению отходами. По итогам 2025 года доля переработки коммунальных отходов составила 30,7%, а к 2030 году планируется довести ее до 40%. Также отмечено, что за год ликвидировано около 95% выявленных стихийных свалок.

Премьер-министр поручил усилить работу по ликвидации несанкционированных свалок, ускорить реализацию проектов переработки отходов и провести ревизию действующих инициатив в этой сфере. Он подчеркнул необходимость развития экономики замкнутого цикла и внедрения современных технологий переработки.

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы энергосбережения и энергоэффективности. Отмечено, что энергоемкость экономики Казахстана снизилась на 5% по итогам 2024 года, однако остается выше среднемировых показателей.

Олжас Бектенов поручил акиматам регионов утвердить дорожные карты по снижению энергопотребления и усилить работу по внедрению энергосберегающих технологий. Он подчеркнул важность использования международного опыта и достижения целевых показателей по снижению энергоемкости экономики на 15% к 2029 году.

"Главой государства перед правительством поставлена задача к 2029 году снизить энергопотребление и энергоемкость экономики на 15%. Все субъекты промышленности должны утвердить свои планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. В недельный срок акиматам Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей, городу Астане надо утвердить соответствующие Дорожные карты. Министерству промышленности необходимо держать данный вопрос на особом контроле", – поручил премьер-министр.

Ранее Сенат в первом чтении одобрил поправки по вопросам экологии и экономики.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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