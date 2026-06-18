#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Сенат в первом чтении одобрил поправки по вопросам экологии и экономики

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 14:41 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената 18 июня 2026 года в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий изменения и дополнения в ряд законодательных актов по вопросам экологии и совершенствования отдельных отраслей экономики, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что закон разработан в целях совершенствования экологического законодательства РК.

"Законом предусматривается внесение изменений и дополнений в ряд законодательных актов Республики Казахстан, направленных на цифровизацию экологической отрасли, совершенствование системы управления отходами, развитие механизмов климатического регулирования, а также повышение эффективности экологического контроля и надзора", – говорится в документе.

Основные нормы закона направлены на:

  • цифровизацию экологической отрасли и совершенствование экологического регулирования и контроля;
  • развитие механизмов углеродного офсета и климатического финансирования;
  • совершенствование системы управления отходами и переработки вторичных ресурсов;
  • совершенствование реализации принципа расширенных обязательств производителей (импортеров);
  • совершенствование деятельности Национальной гидрометеорологической службы;
  • совершенствование процедур проведения государственной экологической экспертизы и общественных слушаний;
  • сокращение сроков получения экологических разрешений и заключений для инвестиционных проектов и проектов по разведке углеводородов (за исключением разведки углеводородов на море);
  • закрепление компетенции уполномоченного органа по утверждению порядка организационно-технического и информационного обеспечения системы управления отходами и переработки вторичных ресурсов, а также порядка финансирования мероприятий в сфере обращения с отходами и вторичными ресурсами;
  • закрепление компетенции местных исполнительных органов сел, поселков и сельских округов по организации мест сбора, сортировки и захоронения коммунальных отходов;
  • совершенствование системы учета отходов путем утверждения формы регулярного учета отходов и инструкции по ее заполнению;
  • расширение функций оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) по материально-техническому обеспечению внедрения системы раннего обнаружения пожаров на территории государственного лесного фонда;
  • закрепление компетенции уполномоченного органа по утверждению правил климатического финансирования и правил реализации рыночных механизмов статьи 6 Парижского соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата;
  • определение оператора системы торговли дериватами сайгака, его полномочий и порядка реализации дериватов сайгака.

Ранее в Минэкологии ответили на вопрос о признании Атырау зоной экологического бедствия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог
15:36, Сегодня
Сайты злостных неплательщиков НДС будут блокировать в Казахстане
Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики
12:30, 29 апреля 2026
В Казахстане укрепляют статус педагога – Мажилис принял поправки в первом чтении
Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат
13:23, 19 марта 2026
Сенат одобрил поправки по защите трудовых прав и безопасности труда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Атырау&quot; пожелал удачи Сатпаеву в &quot;Челси&quot;
15:55, Сегодня
Отобравший очки у "Кайрата" "Атырау" отправил послание Сатпаеву, который переходит в "Челси"
Сабыржан Аккалыков
15:36, Сегодня
Чиновница IBA призвала не сталкивать народы после скандала в бою Аккалыкова и Умматалиева
&quot;Бан&quot; судей после скандального боя Базарбайулы от World Boxing Головкина оказался мифом
15:15, Сегодня
"Бан" судей после боя Базарбайулы в World Boxing Головкина: сколько в этом правды
&quot;Не хватило опыта&quot;: в Казахстане подвели итоги поражения Узбекистана от Колумбии на ЧМ
15:04, Сегодня
Почему Узбекистан проиграл Колумбии на историческом чемпионате мира: ответ из Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: