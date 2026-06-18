Сенат в первом чтении одобрил поправки по вопросам экологии и экономики
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената 18 июня 2026 года в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий изменения и дополнения в ряд законодательных актов по вопросам экологии и совершенствования отдельных отраслей экономики, передает корреспондент Zakon.kz.
В заключении указано, что закон разработан в целях совершенствования экологического законодательства РК.
"Законом предусматривается внесение изменений и дополнений в ряд законодательных актов Республики Казахстан, направленных на цифровизацию экологической отрасли, совершенствование системы управления отходами, развитие механизмов климатического регулирования, а также повышение эффективности экологического контроля и надзора", – говорится в документе.
Основные нормы закона направлены на:
- цифровизацию экологической отрасли и совершенствование экологического регулирования и контроля;
- развитие механизмов углеродного офсета и климатического финансирования;
- совершенствование системы управления отходами и переработки вторичных ресурсов;
- совершенствование реализации принципа расширенных обязательств производителей (импортеров);
- совершенствование деятельности Национальной гидрометеорологической службы;
- совершенствование процедур проведения государственной экологической экспертизы и общественных слушаний;
- сокращение сроков получения экологических разрешений и заключений для инвестиционных проектов и проектов по разведке углеводородов (за исключением разведки углеводородов на море);
- закрепление компетенции уполномоченного органа по утверждению порядка организационно-технического и информационного обеспечения системы управления отходами и переработки вторичных ресурсов, а также порядка финансирования мероприятий в сфере обращения с отходами и вторичными ресурсами;
- закрепление компетенции местных исполнительных органов сел, поселков и сельских округов по организации мест сбора, сортировки и захоронения коммунальных отходов;
- совершенствование системы учета отходов путем утверждения формы регулярного учета отходов и инструкции по ее заполнению;
- расширение функций оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) по материально-техническому обеспечению внедрения системы раннего обнаружения пожаров на территории государственного лесного фонда;
- закрепление компетенции уполномоченного органа по утверждению правил климатического финансирования и правил реализации рыночных механизмов статьи 6 Парижского соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата;
- определение оператора системы торговли дериватами сайгака, его полномочий и порядка реализации дериватов сайгака.
Ранее в Минэкологии ответили на вопрос о признании Атырау зоной экологического бедствия.
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