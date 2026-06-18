Сенат в первом чтении одобрил поправки по вопросам экологии и экономики

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Депутаты Сената 18 июня 2026 года в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий изменения и дополнения в ряд законодательных актов по вопросам экологии и совершенствования отдельных отраслей экономики, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что закон разработан в целях совершенствования экологического законодательства РК. "Законом предусматривается внесение изменений и дополнений в ряд законодательных актов Республики Казахстан, направленных на цифровизацию экологической отрасли, совершенствование системы управления отходами, развитие механизмов климатического регулирования, а также повышение эффективности экологического контроля и надзора", – говорится в документе. Основные нормы закона направлены на: цифровизацию экологической отрасли и совершенствование экологического регулирования и контроля;

развитие механизмов углеродного офсета и климатического финансирования;

совершенствование системы управления отходами и переработки вторичных ресурсов;

совершенствование реализации принципа расширенных обязательств производителей (импортеров);

совершенствование деятельности Национальной гидрометеорологической службы;

совершенствование процедур проведения государственной экологической экспертизы и общественных слушаний;

сокращение сроков получения экологических разрешений и заключений для инвестиционных проектов и проектов по разведке углеводородов (за исключением разведки углеводородов на море);

закрепление компетенции уполномоченного органа по утверждению порядка организационно-технического и информационного обеспечения системы управления отходами и переработки вторичных ресурсов, а также порядка финансирования мероприятий в сфере обращения с отходами и вторичными ресурсами;

закрепление компетенции местных исполнительных органов сел, поселков и сельских округов по организации мест сбора, сортировки и захоронения коммунальных отходов;

совершенствование системы учета отходов путем утверждения формы регулярного учета отходов и инструкции по ее заполнению;

расширение функций оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) по материально-техническому обеспечению внедрения системы раннего обнаружения пожаров на территории государственного лесного фонда;

закрепление компетенции уполномоченного органа по утверждению правил климатического финансирования и правил реализации рыночных механизмов статьи 6 Парижского соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата;

определение оператора системы торговли дериватами сайгака, его полномочий и порядка реализации дериватов сайгака. Ранее в Минэкологии ответили на вопрос о признании Атырау зоной экологического бедствия.

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