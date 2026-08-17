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Общество

Государство не заинтересовано в блокировке аккаунтов СМИ и блогеров – Аида Балаева

Аида Балаева, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 11:16 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева призвала СМИ и блогеров строго соблюдать законы в период выборов, сообщает Zakon.kz.

Как отметила Балаева на своей странице в Facebook 17 августа 2026 года, в период предвыборной кампании возникает множество вопросов относительно деятельности журналистов, активистов, блогеров, требующих отдельного разъяснения.

"В первую очередь, напоминаю о бесспорном праве на реализацию журналистской и блогерской деятельности, в том числе в части осуществления фото и видеосъемки. В соответствии с Законом РК "О масс-медиа" журналисты в рамках своей профессиональной деятельности имеют право осуществлять фото-, аудио- и видеозапись и распространять информацию", – указала она.

При этом, по ее словам, без согласия изображаемого лица как журналисты, так и блогеры имеют право осуществлять съемку в трех случаях:

  • если лицо присутствует или участвует в зрелищных культурно-массовых, социально значимых мероприятиях в области культуры, спортивно-массовых мероприятиях, мирных собраниях и иных публичных мероприятиях;
  • если распространяемая информация содержит изображение лица и сведения, связанные с его служебной и (или) публичной деятельностью, а также если изображение опубликовано самим лицом в открытом доступе;
  • если использование изображаемого лица осуществляется в целях охраны общественного порядка.
"Отдельно остановлюсь на распространяемой информации о якобы массовой блокировке ряда аккаунтов СМИ, активистов и блогеров. Подчеркну, что действия, которые могут быть восприняты как необоснованное ограничение профессиональной деятельности журналистов и блогеров либо свободы слова, наносят ущерб не только конкретным журналистам и блогерам, но и государственным органам. Особенно важно понимать это в период избирательной кампании. Министерство культуры и информации не осуществляет блокировку аккаунтов пользователей социальных сетей, в том числе СМИ и журналистов. Более того, государство не заинтересовано в подобных действиях и ограничении свободы слова и мнений", – продолжила министр.

Она отметила: такие действия являются явным инструментом дискредитации государства и его институтов, а также направлены на воспрепятствование деятельности министерства по обеспечению свободы слова.

"К сожалению, в последнее время мы наблюдаем именно такую тенденцию. В этой связи мы, как уполномоченный орган в области масс-медиа, в первую очередь будем осуществлять поддержку в реализации прав свободы слова. Особую значимость эти вопросы приобретают сегодня, когда Казахстан вступает в новый этап своего развития. Принята новая Конституция, начинается обновление ключевых государственных институтов, впереди – формирование Курултая. По сути, закладывается новая политическая и общественная культура страны. В ее основе должны лежать не только гарантированные государством права и свободы, но и ответственность каждого гражданина за свои действия. Это и есть один из основополагающих принципов Справедливого Казахстана: перед законом все равны – независимо от должности, статуса, профессии, общественной известности или количества подписчиков", – пишет Аида Балаева.

Именно такой подход, по ее словам, отражает принцип "Закон и Порядок". Государство обязано обеспечивать и защищать свободу слова и законную деятельность журналистов и блогеров. В свою очередь свобода слова предполагает ответственность за распространяемую информацию. Права одного человека не могут реализовываться за счет нарушения прав другого, а общественный статус не может давать кому-либо иммунитет от требований закона.

"Сегодня особенно востребована ценностная модель "Адал азамат" – ответственного, законопослушного и созидательного гражданина, который осознает не только свои права, но и обязанности перед обществом и государством. Новая политическая эпоха требует именно такой гражданской зрелости. Но при этом важно помнить о важнейшем принципе деятельности профессиональных журналистов, а также блогеров – в обязательном порядке необходимо проверять распространяемую информацию на достоверность. В этой связи важно обратиться и к администрациям социальных сетей и онлайн-платформ с призывом активизировать работу по своевременному выявлению и удалению противоправного контента. При этом принципиально необходимо четко разграничивать противоправные материалы и законное выражение мнения, профессиональную журналистскую деятельность и общественную дискуссию. Борьба с противоправным контентом не должна становиться основанием для необоснованного ограничения свободы слова".Аида Балаева

Свобода слова и ответственность, указала министр, не противоречат друг другу. Напротив, именно их баланс формирует зрелое демократическое общество, в котором права граждан надежно защищены, закон един для всех, а общественный диалог строится на фактах, взаимном уважении и ответственности.

"В этой связи призываю всех представителей СМИ и блогеров ответственно относиться к распространяемой информации, проверять источники и не допускать нарушения законодательства о масс-медиа, онлайн-платформах и о выборах", – заключила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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