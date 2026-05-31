Казахстан в понедельник накроет непогода: грозы, шквалы и аномальная жара

В 16 областях Казахстана на 1 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью в Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке области дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный, западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью ожидаются дождь, гроза.

На западе, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северный с переходом на западный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде временами ожидаются дождь, гроза.

Ночью на северо-западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, град, временами сильный дождь. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, в районе Алакольских озер 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, на юге области небольшой дождь, гроза, днем на западе, юге, востоке области дождь, гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью ожидаются дождь, гроза.

Днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38-40 градусов. На западе, в центре, области ожидается высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара 35-39 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде утром и днем ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре, на востоке Актюбинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, утром и днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидаются дождь, гроза.

Ночью на севере, в горных районах области, днем на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах в Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на западе, севере, юге, в горных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градус. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Ожидается сильная жара 40 градусов.

Во второй половине дня в предгорных, горных районах Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем в предгорных, горных районах области порывы 18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере области сохранится высокая пожарная опасность. В Алматы днем ожидается сильная жара до 35 градусов. В Конаеве днем ожидается сильная жара 36-38 градусов. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) во второй половине дня ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, ночью временами 23-28 м/с. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, ночью порывы 15-20, временами 25 м/с.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, дождь, град. Ветер южный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем в области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидаются дождь, гроза. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Ночью на западе Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке, юге области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал.

Днем в области Абай ожидается сильная жара 35-37 градусов. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидается сильная жара 35 градусов.

На юге Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

