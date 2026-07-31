Жара отступит в Алматы: когда придут дожди и станет прохладнее

Последний месяц лета в Алматы начнется с экстремальной жары, однако уже в начале следующей недели погода резко изменится. После температур до +39 градусов в город придут грозовые дожди, шквалистый ветер и долгожданное похолодание, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Баян Канаева, в ближайшие три дня в мегаполисе сохранится сухая и очень жаркая погода. Днем столбики термометров будут подниматься до +35+39 градусов.

Однако уже вечером 3 августа погода начнет меняться. По словам синоптика, с 4 по 7 августа в Алматы ожидаются кратковременные грозовые дожди, при грозах ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

"Осадки помогут снизить температуру воздуха. Если в выходные в городе прогнозируется до +39 градусов, то уже со вторника дневная температура опустится до более комфортных +29+31 градуса", – рассказала синоптик.

Прогноз погоды в Алматы на 1-7 августа 2026 года

1 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +35+37°С.

2 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +37+39°С.

3 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, вечером порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +36+38°С.

4 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, местами шквал. Ветер юго-западный 3-8 м/с, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +31+33°С.

5 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем возможен град, шквал. Ветер северо-западный 3-8 м/с, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +29+31°С.

6-7 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в ближайшее время на юге и западе Казахстана погода прогнозируется преимущественно жаркой, а в северной половине ожидается умеренная жара с освежающими дождями, грозами.