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Общество

Ливни, грозы и жара до +37°С: синоптики предупредили казахстанцев о погоде на 3 июля

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 17:43 Фото: pixabay
В пятницу, 3 июля 2026 года, северо-западный циклон продолжит определять погоду на территории Казахстана, сохраняя неустойчивые погодные условия, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы РГП "Казгидромет", по стране пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, в отдельных районах – сильные дожди.

Согласно заявлению метеорологов, по республике ожидается усиление ветра, на юге, востоке с пыльной бурей, на севере, востоке республики ночью и утром возможен туман.

Кроме того, днем ожидается сильная жара в Восточно-Казахстанской области, в области Абай до +35+37°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 17:43
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Ранее специалисты рассказывали, что в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня, с 3 по 5 июля, ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, а также жара, которая достигнет отметки +35°С.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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