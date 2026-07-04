Дожди с грозами сохранятся в Казахстане в воскресенье

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 5 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, согласно прогнозу, в Казахстане будет неустойчивый характер погоды.

"Пройдут дожди с грозами, возможен град и шквалистый ветер, на севере, востоке, юго-востоке, в центре – сильные дожди, на юго-западе – без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, востоке, юго-востоке республики ночью и утром ожидается туман". РГП "Казгидромет"

В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается очень сильный ветер, временами 30 м/с и более.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях и на юго-западе Актюбинской днем ожидается сильная жара +35...+39°C.

В Туркестанской, на западе Атырауской, на западе, юге Павлодарской, на севере Карагандинской, на юге, востоке Восточно-Казахстанской, на востоке Кызылординской, на западе, севере Жамбылской области, в центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, юге, востоке области Жетысу, на западе, севере, юго-востоке области Абай, в центре Кызылординской, на западе, севере Туркестанской, на северо-востоке Жамбылской, на юге Атырауской, в области Улытау, на севере Алматинской, на востоке Акмолинской, на юго-востоке Павлодарской, на западе Карагандинской, на северо-западе, в центре Восточно-Казахстанской, на северо-востоке Жамбылской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" обратился с предупреждением к жителям западных городов.