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События

В ВКО появился новый символ уважения к казахскому музыкальному наследию

арт-объект, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 12:43 Фото: акимат ВКО
В преддверии Национального дня домбры в Уланском районе на территории Детской музыкальной школы состоялось торжественное открытие нового малого архитектурного объекта, посвященного национальному музыкальному наследию, сообщает Zakon.kz.

Он призван стать еще одним символом бережного отношения к казахской культуре и традициям.

Новый объект представляет собой домбру высотой 4,9 метра. Внутри конструкции установлен прожектор с теплым желтым освещением, благодаря которому в вечернее время арт-объект приобретает особую выразительность и становится ярким украшением общественного пространства.

арт-объект, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 12:43

Фото: акимат ВКО

В церемонии приняли участие заместитель акима района М. Пиржанов, председатель Совета аксакалов поселка Касыма Кайсенова А. Уалиев, директор Восточно-Казахстанского областного специализированного лицея "Білім-инновация" для одаренных детей города Усть-Каменогорска О. Рахман, председатель Общественного совета области А. Ашимова, а также представители общественности, педагоги, учащиеся и жители района.

Поздравляя собравшихся с Национальным днем домбры, почетные гости отметили, что домбра является не просто музыкальным инструментом, а важнейшим символом национальной идентичности, духовного богатства и преемственности поколений. После поздравительных выступлений состоялась церемония перерезания символической ленты.

статуя, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 12:43

Фото: акимат ВКО

Ярким украшением праздника стали выступления преподавателей и воспитанников Детской музыкальной школы. В их исполнении прозвучали знаменитые казахские кюи, передающие историю, характер и дух Великой степи. Звуки домбры создали особую атмосферу праздника, напомнив о богатстве национальной культуры и ее непреходящей ценности.

Открытие нового объекта в канун Национального дня домбры стало важным событием в культурной жизни района. Подобные инициативы способствуют сохранению и популяризации национального наследия, воспитывают у молодежи уважение к традиционному искусству и укрепляют духовные ценности, передавая бесценное наследие предков будущим поколениям.

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Айсулу Омарова
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