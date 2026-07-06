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События

Самый высокий именинник: жираф Астана празднует 16-летие

жираф, животное, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 14:02 Фото: pixabay
Сегодня, 6 июля 2026 года, особенная красавица зоопарка Шымкента – жираф Астана – отмечает свой день рождения. Родившись в 2010 году, самое высокое наземное животное в мире, празднует свое 16-летие, сообщает Zakon.kz.
Почему Астана

Как уточнили в администрации зоопарка Шымкента, это не просто имя.

Жираф получил его в честь Астаны, так как родился в один день с праздником Дня столицы, и это имя было дано ему в знак уважения.

Астана, подчеркнули в парке, особенный жираф, который покорил сердца посетителей своей высокой осанкой, грациозной походкой и спокойным нравом.


3 июля 2026 года стало известно, что в зоопарке Алматы впервые почти за двадцать лет произошло пополнение у енотов-полоскунов – у пары Арчи и Беллы родились три детеныша.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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