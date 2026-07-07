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Хорошую новость сообщили казахстанцам по поводу интернета в самолетах

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 10:15 Фото: unsplash
В Казахстане начнут тестировать внедрение интернета на самолетах, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 июля 2026 года рассказали в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития. Как сообщается, Комитет телекоммуникаций министерства провел встречу с представителями компаний Air Astana и Viasat, посвященную вопросам внедрения спутникового интернета на борту самолетов.

"Стороны обсудили перспективы реализации проекта по обеспечению пассажиров доступом к высокоскоростному интернету во время полетов, а также рассмотрели правовые, технические и организационные вопросы, связанные с подключением самолетов к спутниковым системам связи. Особое внимание уделили вопросам нормативно-правового регулирования, международной практике предоставления услуг связи на борту самолетов и координации дальнейших шагов по реализации проекта", – говорится в сообщении.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу. Проведение пилотного тестирования технологии на самолетах планируется в четвертом квартале текущего года.

В казахстанских поездах тоже идет работа по обеспечению интернетом. 16 июня 2026 года заместитель председателя правления по стратегии и цифровизации АО "НК "Қазақстан темір жолы" Ануар Ахметжанов рассказал, что до конца лета планируется все основные маршруты обеспечить спутниковым интернетом.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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