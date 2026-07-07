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События

Новые ограничения на дорогах Алматы: где с 8 июля изменится движение

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 12:44 Фото: Zakon.kz
В Алатауском районе Алматы ограничат движение на улицу Немировича-Данченко из-за реконструкции теплосетей, сообщает Zakon.kz.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" пояснили, что в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Алатауском районе города заменят около 483 метров теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1988 году.

В связи с чем с 8 июля 2026 года на время реконструкции тепловых сетей будет частично ограничено движение автотранспорта по ул. Немировича-Данченко по западной стороне – от пр. Рыскулова до пр. Райымбека.

Движение для автотранспорта будет организовано по восточной стороне ул. Немировича-Данченко в обоих направлениях.

Ограничение, как уточнили специалисты, вводится для обеспечения безопасности проведения плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью улицы.

"В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена. Просим проявить понимание к временным неудобствам".ТОО "Алматинские тепловые сети"
карта, город, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 12:44

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее стало известно, что в Астане на месяц закрыли проезд вдоль улицы Сауран.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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