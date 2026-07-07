Новые ограничения на дорогах Алматы: где с 8 июля изменится движение

В Алатауском районе Алматы ограничат движение на улицу Немировича-Данченко из-за реконструкции теплосетей, сообщает Zakon.kz.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" пояснили, что в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Алатауском районе города заменят около 483 метров теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1988 году.

В связи с чем с 8 июля 2026 года на время реконструкции тепловых сетей будет частично ограничено движение автотранспорта по ул. Немировича-Данченко по западной стороне – от пр. Рыскулова до пр. Райымбека.

Движение для автотранспорта будет организовано по восточной стороне ул. Немировича-Данченко в обоих направлениях.

Ограничение, как уточнили специалисты, вводится для обеспечения безопасности проведения плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью улицы.

"В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена. Просим проявить понимание к временным неудобствам". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее стало известно, что в Астане на месяц закрыли проезд вдоль улицы Сауран.