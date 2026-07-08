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События

Суд подтвердил законность регистрации препарата "Семавик" в Казахстане

Суд подтвердил законность регистрации , фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 16:50 Фото: пресс-служба Геофарм
Суд города Астаны подтвердил законность государственной регистрации препарата "Семавик" компании ГЕРОФАРМ в Республике Казахстан.

Ранее международная фармацевтическая компания Novo Nordisk, производитель оригинального препарата на основе семаглутида, обратилась в суд с иском к Комитету медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан и Национальному центру экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий. Компания просила признать государственную регистрацию препарата "Семавик" незаконной и отозвать его регистрационное удостоверение. Однако суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, подтвердив законность регистрации препарата в Казахстане.

Предметом судебного разбирательства стал вопрос применения норм об эксклюзивности данных оригинального лекарственного препарата. Суды первой и апелляционной инстанций не согласились с этой позицией.

Суд также отметил, что государственная регистрация лекарственных средств проводится после прохождения установленной законодательством экспертизы, а уполномоченные государственные органы действовали в пределах своей компетенции. Оснований для признания регистрации препарата незаконной суд не установил.

"Дело касалось исключительно вопроса законности государственной регистрации препарата с учетом срока эксклюзивности данных оригинального лекарственного средства. Суд рассмотрел доводы сторон и пришел к выводу, что регистрация "Семавика" полностью соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан и международным обязательствам страны. На сегодняшний день регистрационное удостоверение препарата остается действующим, а сам препарат законно находится в обращении на территории Республики Казахстан", – пояснил директор юридического департамента ГЕРОФАРМ Павел Шамардин.

С момента выхода на рынок Казахстана в конце ноября 2025 года препарат "Семавик" демонстрирует устойчивый рост. По данным аналитической компании Vi-ORTIS, среднемесячный рост продаж препарата превышает 30%, что свидетельствует о высоком спросе со стороны пациентов и уверенности врачей в качественной безопасной терапии.

Также по оценке Vi-ORTIS, рынок препаратов для лечения ожирения в Казахстане демонстрирует устойчивый рост и является одним из наиболее быстрорастущих сегментов фармацевтического рынка. На этом фоне динамика "Семавика" подтверждает востребованность доступной современной терапии и отражает стремление ГЕРОФАРМ сделать инновационное лечение ожирения доступным для большего числа пациентов.

Суд подтвердил законность регистрации, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 16:50

Фото: пресс-служба Геофарм

ГЕРОФАРМ продолжит обеспечивать пациентов Казахстана современными лекарственными препаратами и развивать сотрудничество с системой здравоохранения страны, способствуя расширению доступа пациентов к качественной, доступной и эффективной лекарственной терапии.

ГЕРОФАРМ — международный производитель биотехнологических лекарственных препаратов, осуществляющий полный цикл разработки и производства в соответствии со стандартами GxP. Портфель компании включает препараты для лечения заболеваний в области эндокринологии, неврологии, офтальмологии, гинекологии и урологии. Продукция ГЕРОФАРМ представлена более чем в 15 странах мира. На рынке Республики Казахстан компания работает с 2011 года. Сегодня ГЕРОФАРМ занимает первое место на российском рынке препаратов для лечения ожирения и входит в число десяти крупнейших мировых производителей инсулина.

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Айсулу Омарова
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