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События

Госслужащий "слил" 106 млн тенге букмекерам

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Главный бухгалтер Казталовской районной ветеринарной станции Управления ветеринарии акимата Западно-Казахстанской области украл более 106 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда 8 июля 2026 года рассказали, что подсудимый, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, в 2021-2025 годах перечислял себе бюджетные деньги под видом заработной платы, оздоровительных пособий и командировочных расходов.

"В результате он похитил 106 647 070 тенге и использовал их в личных интересах для участия в играх и ставках через букмекерские конторы", – рассказали в суде.

В суде подсудимый признал вину. Ущерб не возмещен.

Судом он признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, приобретенного на преступные доходы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления.

Судом также удовлетворен гражданский иск на сумму 105 736 100 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

В июне 2026-го депутат Мажилиса Нурлан Ауесбаев заявил, что в Казахстане число людей, зависимых от азартных игр, достигло 700 тысяч человек.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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