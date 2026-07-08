Госслужащий "слил" 106 млн тенге букмекерам

Главный бухгалтер Казталовской районной ветеринарной станции Управления ветеринарии акимата Западно-Казахстанской области украл более 106 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда 8 июля 2026 года рассказали, что подсудимый, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, в 2021-2025 годах перечислял себе бюджетные деньги под видом заработной платы, оздоровительных пособий и командировочных расходов.

"В результате он похитил 106 647 070 тенге и использовал их в личных интересах для участия в играх и ставках через букмекерские конторы", – рассказали в суде.

В суде подсудимый признал вину. Ущерб не возмещен.

Судом он признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, приобретенного на преступные доходы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления.

Судом также удовлетворен гражданский иск на сумму 105 736 100 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

В июне 2026-го депутат Мажилиса Нурлан Ауесбаев заявил, что в Казахстане число людей, зависимых от азартных игр, достигло 700 тысяч человек.