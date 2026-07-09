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События

Тайная система "Хавала" и сигареты на 293 млн тенге: в Казахстане накрыли схему контрабанды из Кыргызстана

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, курильщик, курильщики, электронные сигареты, электронная сигарета, вейп, вейпы, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 12:27 Фото: unsplash
В Жамбылской области пресечена деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции на территории Казахстана. Об этом рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

Из распространенного 9 июля 2026 года релиза следует, что деятельность транснациональной организованной группы пресечена сотрудниками Департамента АФМ по Жамбылской области при координации прокуратуры.

"Следствием установлено, что житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызской Республики с их последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц. Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области".Пресс-служба АФМ РК

Отмечается, что в рамках расследования проведено свыше 30 обысков, из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге, а сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.

"В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты. Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему "Хавала", позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе".Пресс-служба АФМ РК

В агентстве добавили, что с санкции суда наложен арест на три автомашины, использовавшиеся для транспортировки продукции.

"Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается".Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, как пояснили в агентстве, в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

7 июля 2026 года стало известно, что КНБ предотвратил незаконный ввоз в Казахстан запрещенного с 2024 года товара на полмиллиарда тенге. Речь – о крупной партии вейпов. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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