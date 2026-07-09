Жуткие пробки и отключенные камеры фиксации – что происходит на улице Толе би в Алматы

Акимат Алматы на жалобы горожан рассказал, почему ограничено движение на улице Толе би и какие работы там проводятся, сообщает Zakon.kz.

Алматинцы массово задались вопросом, что происходит с улицей Толе би? По их словам, для водителей на отрезке от улиц Байзакова до Наурызбай батыра оставили только движение по автобусной полосе, а на средней полосе идут дорожные работы. Водители жалуются, что долго стоят в пробке.

Что за беспредел? Толе би – Сейфуллина. Оставили только одну полосу, с учетом автобусной!

Что на Толе би будет? По всей протяжности что-то делают на средней полосе.

На Толе би активно роют ЛРТ.

В акимате Алматы отметили, что дорожные работы связаны со строительством ЛРТ.

"На сегодня ведутся подготовительные работы к реализации проекта LRT. На участке улицы Толе би от улицы Саина до улицы Утеген батыра проводится демонтаж устаревших трамвайных рельсов. Весь демонтированный материал передается балансодержателю – ТОО "Алматыэлектротранс". В рамках данных работ планируется демонтировать старые пути на всей протяженности улицы Толе би, что позволит ускорить процесс дальнейшего строительства линии легкорельсового транспорта". Управление развития дорожной инфраструктуры

В ведомстве не уточнили, когда завершатся работы, и трасса будет полностью открыта для автомобилистов.

Между тем, в Общественном совете города Алматы сообщили, что в связи с проведением работ по строительству ЛРТ и ремонтом дорожного покрытия до конца 2026 года временно отключены камеры фиксации нарушений на вышеуказанных участках.

А именно:

ул. Момышулы – до ул. Монке би;

ул. Толе би – от ул. Момышулы;

пр. Абылай хана.

В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ ранее ввели временные ограничения движения на улице Толе би.