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События

Жуткие пробки и отключенные камеры фиксации – что происходит на улице Толе би в Алматы

Улица Толе би, Алматы, ремонт, строительство, ЛРТ , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 12:48 Фото: Zakon.kz
Акимат Алматы на жалобы горожан рассказал, почему ограничено движение на улице Толе би и какие работы там проводятся, сообщает Zakon.kz.

Алматинцы массово задались вопросом, что происходит с улицей Толе би? По их словам, для водителей на отрезке от улиц Байзакова до Наурызбай батыра оставили только движение по автобусной полосе, а на средней полосе идут дорожные работы. Водители жалуются, что долго стоят в пробке.

  • Что за беспредел? Толе би – Сейфуллина. Оставили только одну полосу, с учетом автобусной!
  • Что на Толе би будет? По всей протяжности что-то делают на средней полосе.
  • На Толе би активно роют ЛРТ.

В акимате Алматы отметили, что дорожные работы связаны со строительством ЛРТ.

"На сегодня ведутся подготовительные работы к реализации проекта LRT. На участке улицы Толе би от улицы Саина до улицы Утеген батыра проводится демонтаж устаревших трамвайных рельсов. Весь демонтированный материал передается балансодержателю – ТОО "Алматыэлектротранс". В рамках данных работ планируется демонтировать старые пути на всей протяженности улицы Толе би, что позволит ускорить процесс дальнейшего строительства линии легкорельсового транспорта".Управление развития дорожной инфраструктуры

В ведомстве не уточнили, когда завершатся работы, и трасса будет полностью открыта для автомобилистов.

Между тем, в Общественном совете города Алматы сообщили, что в связи с проведением работ по строительству ЛРТ и ремонтом дорожного покрытия до конца 2026 года временно отключены камеры фиксации нарушений на вышеуказанных участках.

А именно:

  • ул. Момышулы – до ул. Монке би;
  • ул. Толе би – от ул. Момышулы;
  • пр. Абылай хана.

В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ ранее ввели временные ограничения движения на улице Толе би.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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