Новая остановка появилась в центре Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы введен в эксплуатацию новый остановочный пункт "Акимат г. Алматы", расположенный по улице Сатпаева напротив Монумента Независимости на площади Республики, сообщает Zakon.kz.
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Об этом стало известно сегодня, 9 июля 2026 года, из заявления пресс-службы городского акимата.
В Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города подчеркивают, что в обоих направлениях остановку обслуживают автобусные маршруты №21, 45, 95 и 121.
Ежедневно на эти линии выходят 75 автобусов.
Также мы уже рассказывали, что автобусы №244 и №257, следующие из Алматы в Каскелен, изменят схему движения.
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