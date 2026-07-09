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Новая остановка появилась в центре Алматы

остановка, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 14:24 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы введен в эксплуатацию новый остановочный пункт "Акимат г. Алматы", расположенный по улице Сатпаева напротив Монумента Независимости на площади Республики, сообщает Zakon.kz.

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, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 14:24
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Об этом стало известно сегодня, 9 июля 2026 года, из заявления пресс-службы городского акимата.

В Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города подчеркивают, что в обоих направлениях остановку обслуживают автобусные маршруты №21, 45, 95 и 121.

Ежедневно на эти линии выходят 75 автобусов.

остановка, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 14:24

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также мы уже рассказывали, что автобусы №244 и №257, следующие из Алматы в Каскелен, изменят схему движения.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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