Суд принял жесткое решение по боксеру Данияру Елеусинову, совершившему три пьяных ДТП
В пресс-службе суда 9 июля 2026 года раскрыли обстоятельства произошедшего. Как оказалось, спортсмен совершил три ДТП:
- совершил наезд на опору ворот подземного паркинга;
- столкнулся с другим автомобилем, после чего по инерции въехал в еще один автомобиль;
- затем совершил столкновение с автомобилем Kia Sportage, который от удара совершил наезд на автомобиль Toyota Hilux.
"В результате дорожно-транспортных происшествий транспортным средствам причинены механические повреждения и материальный ущерб. Вина правонарушителя подтверждена материалами дела, в том числе заключением медицинского освидетельствования, согласно которому у Е. установлена легкая степень алкогольного опьянения, а также протоколами об административном правонарушении, схемами дорожно-транспортных происшествий, видеозаписями, объяснениями участников и иными исследованными судом доказательствами", – сообщили в суде.
Действия Елеусинова квалифицированы по ч. 3 ст. 608 КоАП – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества. Санкция этой статьи предусматривает административный арест сроком на 20 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.
В судебном заседании боксер полностью признал свою вину. Суд назначил ему административное взыскание в виде административного ареста сроком на 20 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.
Постановления не вступили в законную силу.
Утром 9 июля стало известно, что казахстанский боксер, олимпийский чемпион и чемпион мира Данияр Елеусинов попал в ДТП в Астане.