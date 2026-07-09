#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
События

Суд принял жесткое решение по боксеру Данияру Елеусинову, совершившему три пьяных ДТП

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 14:02 Фото: Zakon.kz
В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Астаны рассмотрели дело боксера Данияра Елеусинова, попавшего в несколько дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе суда 9 июля 2026 года раскрыли обстоятельства произошедшего. Как оказалось, спортсмен совершил три ДТП:

  • совершил наезд на опору ворот подземного паркинга;
  • столкнулся с другим автомобилем, после чего по инерции въехал в еще один автомобиль;
  • затем совершил столкновение с автомобилем Kia Sportage, который от удара совершил наезд на автомобиль Toyota Hilux.
"В результате дорожно-транспортных происшествий транспортным средствам причинены механические повреждения и материальный ущерб. Вина правонарушителя подтверждена материалами дела, в том числе заключением медицинского освидетельствования, согласно которому у Е. установлена легкая степень алкогольного опьянения, а также протоколами об административном правонарушении, схемами дорожно-транспортных происшествий, видеозаписями, объяснениями участников и иными исследованными судом доказательствами", – сообщили в суде.

Действия Елеусинова квалифицированы по ч. 3 ст. 608 КоАП – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества. Санкция этой статьи предусматривает административный арест сроком на 20 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

В судебном заседании боксер полностью признал свою вину. Суд назначил ему административное взыскание в виде административного ареста сроком на 20 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Постановления не вступили в законную силу.

Утром 9 июля стало известно, что казахстанский боксер, олимпийский чемпион и чемпион мира Данияр Елеусинов попал в ДТП в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
боксер Данияр Елеусинов
09:48, Сегодня
Боксера Данияра Елеусинова подозревают в совершении пьяного двойного ДТП в Астане
Ерболат Жусупов, главный имам Астаны, суд
14:54, 07 февраля 2025
Главный имам Астаны пошел в суд после заявлений, что он живет во дворце
Суд вынес решение по делу Алмаса Кишкенбаева
11:50, 05 февраля 2025
Суд вынес решение по делу Алмаса Кишкенбаева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елеусинову дали 20 суток ареста
14:07, Сегодня
Чемпион ОИ Елеусинов отправлен под арест на 20 суток и лишён прав на 7 лет после ДТП в Астане
Казахстанский боксер Данияр Елеусинов — итоги карьеры
13:46, Сегодня
Как последний олимпийский чемпион по боксу из РК Данияр Елеусинов разрушил свою карьеру
Елена Рыбакина
13:44, Сегодня
Елена Рыбакина заявилась на турнир WTA-1000 в Монреале
Три протокола составлено на задержанного в Астане чемпиона ОИ Данияра Елеусинова
13:24, Сегодня
Три протокола составлено на задержанного в Астане чемпиона ОИ Данияра Елеусинова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: