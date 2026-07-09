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Происшествия

Боксера Данияра Елеусинова подозревают в совершении пьяного двойного ДТП в Астане

боксер Данияр Елеусинов, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 09:48 Фото: Instagram/yeleussinovdaniyar
Утром 9 июля 2026 года появилась информация о произошедшем в Астане дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием якобы казахстанского боксера, олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-паблике dictaturazakona сообщается, что в районе Нура "на канал 102 поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Толе би и Халифа бен Заид аль-Нахаян (район ТРЦ "Хан Шатыр") произошло ДТП с участием трех автомашин, виновник ДТП на автомашине Тойота Ланд Крузер, г/н 001 ЕDМ 01, скрылся с места ДТП. В ходе поисковых мероприятий данная автомашина задержана по улице Достык напротив ТРЦ "Хан Шатыр" под управлением гр. Елеусинова Данияра Маратовича, 13.03.1991 г.р. (является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира) в нетрезвом состоянии".

В пресс-службе Департамента полиции Астаны прокомментировали информацию.

"В Астане произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых получили повреждения несколько автомобилей. По предварительным данным, столкновения с автомобилями допустил водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, скрывшись с места происшествий. В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортное средство было установлено и задержано сотрудниками полиции на улице Достык. За рулем находился 35-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения", – говорится в комментарии.

В результате дорожно-транспортных происшествий пострадавших нет.

"По данному факту проводится проверка. По ее итогам действиям водителя будет дана правовая оценка, а также приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Принцип "Закон и Порядок" остается неизменным: ответственность не зависит от известности, профессии, должности или заслуг. Каждый, кто нарушает закон и пытается избежать ответственности, понесет ее в установленном законом порядке", – добавили в полиции.

За последнее время это не первый скандал с участием казахстанских боксеров. Ранее казахстанский боксер, тренер и боец ММА Мухит Амантаев произнес нецензурную речь перед боем на турнире IBA Nomad. Из-за чего его оштрафовали. Другого известного казахстанского боксера, чемпиона мира и Азии Темиртаса Жусупова обвинили в жестоком избиении супруги.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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